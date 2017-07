El Constitucional anula las partidas presupuestarias de la Generalitat destinadas a financiar el referéndum

El "catedrático en derecho" Junqueras no explica a todos lo que es legal y lo que no. Si la Ley la escribe él, es legal y, si no, no. Él tiene la autoridad para señalar a jueces y magistrados como deben interpretar las leyes. El resto de profesionales del derecho y los tribunales deben preguntarle antes de emitir opinión... no sé, pero esto me recuerda a la Alemania de Hitler, a la URSS de Stalin o a la Cuba de Fidel. Pobres catalanes si gente como esta llega al poder en Cataluña.