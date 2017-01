El envejecimiento multiplicará por 4 el déficit de la Seguridad Social

#1 ¿Entrenas para decir esas tonterías o te es talento natural?



Tener o no tener hijos es una elección personal que nada tiene que ver con el derecho a pensión. Con la que está cayendo y con lo que les cuesta a muchos subsistir entiendo a quienes no quieren arriesgarse a tener una familia que no saben si podrán mantener.



Si propones que haya un bonus en el sueldo (menor descuento para la misma base de cotización) para los padres/madres de familia me parece bien que se haga.



El derecho viene de tus cotizaciones aunque el sistema consista en una pseudo-estafa piramidal en la que los ahora cotizantes sostienen a los anteriores y estos a los anteriores aunque algunos no hubieran cotizado por diversos motivos unos por ignorancia otros porque quien debía hacerlo por ellos no lo hizo y otros porque no quisieron.



Se hizo mal, sobretodo el tema de las pensiones no contributivas: salvo en los caso de discapacidad tal que impida realizar un trabajo, viudedad u orfandad que hay que mantener vía impuestos no cotizaciones a la Seguridad Social. El resto deberían dejar de existir.



Basta de rentas de integración o por exclusión social o por tener más hijos de los que puedas mantener a personas que ni trabajan ni lo han hecho ni tienen intención de hacerlo. Estoy harto de ver en la tv a gente que lleva 5 años en paro y apenas puede subsistir y sin embargo tienen 3 hijos y están embarazadas. Si no pueden ni mantener a los que tienen.



Yo no me puedo comprar un piso más grande ni Mercedes y no me los compro.



En un punto concreto hay que poner límites y cambiar el actual sistema que invita a no cotizar o hacerlo por el mínimo como hacen los autónomos.



Ahora vas y le dices a un soltero/a o pareja que han cotizado 40 o más años que no va a tener derecho a pensión por no haber tenido hijos. De paso les dices que a unos inmigrantes recién llegados con 7 hijos que no han cotizado nunca ni tienen trabajo le van a dar una renta de integración(algunas de más de 800€) y por si fuera poco sanidad con medicinas gratis, le van a pagar la casa, les van a dar comedor escolar para los niños, les van a pagar los libros de texto, ropa,etc o que le van a dar una no contributiva a alguien aunque sea un delincuente que no ha cotizado en su vida pero que ha tenido muchos hijos, eso sí, niños/as que han pasado su vida en centros sociales de acogida cuyo mantenimiento corre a cargo del erario público que sostenemos todos.



Las pensiones deberían ser dignas, una especie de capitalizacion de lo que has cotizado en tu vida laboral para que en la vejez puedad vivir razonablemente, no un reparto de la miseria.