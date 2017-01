España es el país donde el pensionista paga menos por los medicamentos

Bonito artículo para intentar justificar una subida de impuestos a los jubilados.



Pero a mí me hace gracia una cosa. Tenemos 17 miniréplicas del Estado llamadas comunidades autónomas, con todos los políticos que ello conlleva. Tenemos un montón de empresas públicas que no sirven más que para colocar a los enchufados de turno. Tenemos un montón de coches oficiales. Tenemos una barbaridad de evasión fiscal, con empresas gigantescas a las que les encanta hacer ingeniería financiera para evitar pagar lo que deben.



En serio, ¿el problema es el copago? Primero que resuelvan esos enormes agujeros (no lo harán porque ellos son unos de los principales beneficiarios) y después ya veremos si hay que poner o no copagos. Por cierto, que ya que el artículo lo compara con el resto de Europa, me encantaría también tener salarios y servicios públicos al nivel del resto de Europa.