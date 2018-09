La CNMC obligará a las eléctricas a cambiar el nombre de sus marcas para diferenciar la comercializadora de la distribuidora

La CNMC ha concluido que los grandes grupos energéticos (Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC) deben modificar sus nombres comerciales para, por un lado, no crear confusión ni en la presentación de la marca ni en la imagen de marca utilizada (no siendo suficiente con añadir "Distribución" o "Comercializadora de Referencia" si el nombre principal coincide tal y como ocurre ahora). Y, por otro lado, para no crear confusión en la información que remitan al cliente por ningún canal (web, telefónico, facturas, escrito ).

Las principales eléctricas deberán revisar el nombre de sus marcas para evitar confusión a los consumidores entre sus sellos distribuidores y comercializadores.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) denunció en 2016 a las grandes compañías eléctricas ante la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) por generar confusión entre los consumidores, al no diferenciar claramente sus actividades en el mercado libre y regulado, y ahora el organismo regulador le ha dado la razón, según informó este viernes la propia OCU en un comunicado.

La conclusión de la CNMC ratifica la denuncia de OCU e indica expresamente que "en la situación actual la diferenciación poco clara de los grupos integrados verticalmente, en la información y en presentación de marca e imagen de marca ante los consumidores, estaría afectando a la elección de comercializador por el consumidor y, en consecuencia, a la dinámica competitiva del mercado minorista".

La OCU deduce que, "en la práctica, esta resolución implica que prácticamente todos los grandes grupos deberán modificar el nombre de sus comercializadoras para evitar la confusión de los consumidores, tanto en el mercado libre como en el regulado, así como el de las distribuidoras. Además, los accesos web deberán también estar claramente diferenciados".

Algunos grupos, como Gas Natural Fenosa, ya se adelantaron a esta resolución pasando a denominar el grupo Naturgy, y a diferenciar claramente el nombre de su distribuidora y su comercializadora de referencia. El resto de comercializadoras tendrán de plazo varios meses para ejecutar estos cambios.

OCU celebra esta resolución de la CNMC y confía en que servirá para que los consumidores tengan una información más transparente y puedan elegir con quien quieren contratar su energía sin ninguna confusión.