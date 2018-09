Ribera: El fin nuclear para 2028 dependerá de los escenarios climáticos

Madrid, 6 sep (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado hoy que el calendario para el fin de la energía nuclear en 2028 "dependerá de los escenarios climáticos" y ha señalado que, si bien el Gobierno tiene claros sus compromisos, "también sabe lo que es mejor para la economía".

En un coloquio organizado por el Foro Cinco Días, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo no hará "una barbaridad" con el cierre del carbón ni las nucleares, y ha acusado al Ejecutivo anterior de "no haber anticipado ni acompañado de un plan específico" esta transición.

"Cuando uno piensa que tenemos un problema antipático se encuentra que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema", ha explicado la ministra, quien ha asegurado que "me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa", pues "precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos".

En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y "este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos".

Ha recordado que "hoy por hoy lo que sabemos es que las fechas marcadas con respecto a las centrales de carbón no han sido acompañadas de un proceso previo y sabemos que en los próximos 18 meses la gran parte de las centrales deberán presentar sus solicitudes de renovación de permiso o de cierre".

Ha acusado al Gobierno anterior de falta de planificación; "no sabemos cuáles eran los escenarios que se manejaban, no había nada de nada, ni encima de la mesa ni dentro de los cajones, una absoluta irresponsabilidad", ha aseverado.

Y ha recordado que "desde 2011 teníamos que haber estado trabajando para no llevarnos sorpresas y ha sido al revés, no hemos encontrado ningún papel que anticipe ningún tipo de escenario".