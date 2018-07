"La digitalización nos permitirá ayudar a los clientes a reducir sus costes y mejorar la gestión de sus plantas"

Con más de 92 GW eólicos instalados en 79 países, Vestas lleva más de 35 años liderando posiciones. Consciente de que el mercado se ha vuelto más competitivo, Eduardo Medina, presidente de Vestas Mediterranean, considera imprescindible reducir el coste de la energía manteniendo el nivel de rentabilidad. Entre otros asuntos, Medina también destaca el papel clave que jugarán la tecnología y la digitalización en este sector, explica los beneficios que las subastas están teniendo en la industria y habla del desarrollo de una nueva línea de negocio que combina la eólica y la solar con almacenamiento. Ya está disponible la nueva edición de elEconomista Energía

Vestas sigue posicionada como la compañía eólica con mayor presencia a nivel mundial ¿Qué previsiones tienen para 2018?

Mi objetivo es que Vestas Mediterranean, que cubre el Sur de Europa, Latinoamérica, Norte de África y Medio Oriente, se convierta en la unidad de negocio más importante de la compañía, manteniendo el buen desarrollo de ventas en mercados clave. En los más de 35 años de experiencia de Vestas en este sector, hemos conseguido ser pioneros y liderar posiciones. Actualmente tenemos más de 92 gigavatios instalados en 79 países, lo que representa cerca del 20 por ciento del total de la capacidad eólica instalada a nivel mundial. Los resultados financieros de 2017 fueron muy buenos, con una facturación de casi 10 mil millones de euros. Cumplimos con nuestros objetivos y estamos trabajando por hacer lo mismo en 2018, mantenernos líderes y seguir ofreciendo lo último en tecnología eólica.

¿Cómo ve el mercado a día de hoy?

Ha evolucionado mucho en muy pocos años. Ya nadie duda de la competitividad de la eólica y la demanda no hace más que aumentar. Desde el punto de vista del fabricante, estábamos acostumbrados a un mercado más tradicional de venta de la turbina y, en concreto, este año, más del 55 por ciento de nuestro negocio procede de las subastas. Creemos que, a futuro, esto va a aumentar, lo que significa un cambio profundo en la manera en que trabajamos con nuestros clientes, que requiere una mayor colaboración desde el principio

Esto al final cierra un poco más el mercado...

No realmente. El mercado se ha vuelto muchísimo más competitivo, pero eso es bueno para el sector. Nos obliga a seguir esforzándonos por reducir el coste de la energía con tecnología cada vez más avanzada. La forma de hacer negocios en el sector también varía mucho en función del país. Por ejemplo, en México o Brasil es posible ir con varios clientes, pero en otros sitios como Arabia Saudí es más complicado. En cualquier caso, para el desarrollador o epecista de un proyecto eólico es fundamental elegir un socio solvente y con experiencia desde el principio.

Pero, al final, todo acaba dependiendo del precio

No es solo precio; de hecho, ese debate queda en segundo lugar cuando se compite por capacidad en una subasta, por ejemplo. Se trata fundamentalmente de reducir el coste de la energía manteniendo el nivel de rentabilidad. Son varios los factores que determinan la viabilidad y competitividad de un proyecto, y entre ellos obviamente está, el coste de de la turbina, pero también el de su operación y mantenimiento, el coste de la financiación del proyecto, el de la logística, el transporte, etc. Es fundamental trabajar todos estos factores, no sólo en el precio del aerogenerador, puesto que cada uno de ellos tiene un impacto directo en el coste de la energía, que es lo que determinará la competitividad de un proyecto en una subasta de electricidad. En definitiva, se trata de adaptarse a las necesidades específicas y al modelo de financiación del cliente.

Vestas ha adquirido recientemente una compañía de soluciones digitales ¿Podría darnos los detalles de esta transacción?

Aunque Vestas ya lleva tiempo usando el "Smart Data" para mejorar la operación de sus turbinas, recientemente hemos adquirido Utopus Insights, un proveedor de análisis de energía formado por un equipo altamente experimentado en analítica energética, desarrollo de software de energía y meteorología, con el que pretendemos aprovechar las oportunidades digitales y ampliar nuestra oferta de servicio. Se trata de una plataforma basada en tecnología 'cloud que vamos a implementar en todas nuestras turbinas. La digitalización en nuestra industria se ha convertido en un elemento esencial y Utopus nos permitirá aprovechar mucho mejor toda la información que nos ofrezca la turbina aumentar la agilidad operativa y ayudar a los clientes a tomar decisiones más inteligentes para reducir sus costes, incrementar sus ingresos y mejorar la gestión de sus plantas de energía.

De cara a futuro, con la mayor penetración de las renovables y los nuevos modelos de consumo y producción de energía, el papel de la tecnología y la digitalización cobrarán aún mayor importancia, pues permitirán tener proyectos más eficientes, reducir el coste de la energía, predecir los fallos de los componentes, planificar mejor la O&M de los proyectos, y un mayor control a tiempo real sobre la oferta y demanda de la energía.

Uno de los mercados clave para Vestas es México ¿Qué otros destacaría?

Efectivamente, México es un mercado muy importante para Vestas. Ahora mismo tenemos más de 1.400 megavatios en ejecución, entre los que se incluyen el parque eólico más grande del país y de los más grandes de Latinoamérica, y ya nos estamos preparando para la licitación de la siguiente ronda, que será en octubre.; además, también se ha abierto un mercado con los PPAs corporativos que está empezando a arrancar y en el que tenemos muchas expectativas. Por ejemplo, hace muy poco acabamos de cerrar un contrato de 306 MW en Tamaulipas de este tipo.

Pero México no es el único. También destacaría Argentina, donde en un tiempo récord hemos conseguido tener ya 1 GW instalado y/o en construcción. También estamos trabajando para la subasta de Brasil que se va a celebrar en agosto; Marruecos, donde acabamos de poner en marcha un parque eólico (Khalladi) así como Egipto y Túnez, país éste último donde también acaba de salir una nueva licitación. Arabia Saudí, un país rico en hidrocarburos, también ha celebrado hace poco una licitación con 400 megavatios y el potencial de inversión es bastante grande. También tenemos muchísima actividad y somos líderes en Jordania, también hemos desarrollado un proyecto híbrido en Baréin y tenemos cierta actividad en el África subsahariana.

¿Vamos encaminados a que desaparezcan las subastas?

No lo creo. De hecho, la tendencia es precisamente la contraria: cada vez más países se suben al carro de las renovables directamente adoptando el mecanismo de las subastas. Al fin y al cabo, se trata de un sistema muy eficiente para adjudicar contratos de electricidad a precios muy competitivos. Yo creo que están siendo buenas para la industria en general, pues gracias a ellas ha quedado más que demostrada la competitividad de la eólica, pero al final van a ser los clientes los que decidan si van a ir a un PPA muy bajo o si van a tomar riesgo de mercado. Hay casos como México donde se han cerrado PPAs en torno a los 20 dólares por megavatio hora, pero creo que en el futuro se tenderá a repartir más el riesgo.

Actualmente están trabajando en una nueva línea de soluciones híbridas que combinan la eólica y la solar con almacenamiento ¿En qué consiste este proyecto?

Nuestra intención es expandirnos en la cadena de suministro con inversiones que tengan sentido para integrar más renovables dentro de la red. El almacenamiento va a ser tremendamente importante, el problema es que en algunos países todavía no hay legislación. Actualmente tenemos clientes que están haciendo hibridación, conjugando diferentes tecnologías, y poco a poco estamos también desarrollado una nueva línea de negocio. En España, en Australia o en Baréin ya hemos llevado a cabo proyectos de este tipo.

¿Cuántos megavatios se ha adjudicado Vestas fruto de las subastas que se han celebrado en España?

Hay una altísima concentración de proyectos que se van a construir en un año, pero nosotros lo tenemos todo bien resuelto.

¿Qué importancia tiene para la compañía los contratos de operación y mantenimiento?

Son muy importantes. Tenemos el ejemplo de la adjudicación en enero pasado del mantenimiento de más de 2.000 megavatios eólicos de Iberdrola en la Península Ibérica y estamos muy interesados en continuar por esa línea.

¿Cree que el cambio de Gobierno favorecerá el desarrollo de las renovables en España?

Aún es pronto para hacer algún pronóstico o valoración al respecto, pero los primeros signos que han mandado al mercado son optimistas. Todos conocemos la solvencia y experiencia previas de la nueva ministra y tenemos la esperanza de que se continúen con las futuras instalaciones que nos permitan superar el 30 por ciento de renovables a 2030.

¿Cuánto invierte Vestas en I+D?

En 2017, se invirtieron 225 millones de euros, 27 más que el año anterior, en proyectos de innovación. El objetivo es seguir invirtiendo en I+D para asegurar que Vestas ofrece al mercado lo último en tecnología eólica. La inversión en el área de Operación y Mantenimiento es también clave para nosotros, pues ambas áreas de desarrollo permitirán acelerar la transición hacia un mix energético más sostenible.

¿Les está afectando la caída de divisas?

Al ser una compañía con presencia global, no estamos ajenos a estos riesgos y también nos impactan las fluctuaciones en el mercado de las divisas, sobre todo fuera de la eurozona. La caída del dólar frente al euro tuvo un impacto en nuestra facturación del año pasado, pero nuestra exposición a diferentes tipos de cambio también nos ayuda a protegernos de estas fluctuaciones.