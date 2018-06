Medina (Vestas): "La digitalización nos permitirá ayudar a los clientes a reducir costes"

Con más de 92 GW eólicos instalados en 79 países, Vestas lleva más de 35 años liderando posiciones. Consciente de que el mercado se ha vuelto más competitivo, Eduardo Medina, presidente de Vestas Mediterranean, considera imprescindible reducir el coste de la energía manteniendo el nivel de rentabilidad.

Entre otros asuntos, Medina también destaca el papel clave que jugarán la tecnología y la digitalización en este sector, explica los beneficios que las subastas están teniendo en la industria y habla del desarrollo de una nueva línea de negocio que combina la eólica y la solar con almacenamiento.

Vestas sigue posicionada como la eólica con mayor presencia a nivel mundial. ¿Qué previsiones tienen?

Mi objetivo es que Vestas Mediterranean, que cubre el sur de Europa, Latinoamérica, norte de África y Medio Oriente, se convierta en la unidad de negocio más importante de la compañía, manteniendo el buen desarrollo de ventas en mercados clave. En los más de 35 años de experiencia de Vestas, hemos conseguido ser pioneros y liderar posiciones. Actualmente tenemos más de 92 GW instalados en 79 países -cerca del 20% del total de la capacidad eólica a nivel mundial-. Los resultados de 2017 fueron muy buenos, con unas ventas de casi 10.000 millones. Cumplimos con los objetivos y trabajamos por hacer lo mismo en 2018, mantenernos líderes y seguir ofreciendo lo último en tecnología eólica.

¿Cómo ve el mercado a día de hoy?

Ha evolucionado mucho en muy pocos años. Ya nadie duda de la competitividad de la eólica y la demanda no hace más que aumentar. Desde el punto de vista del fabricante, estábamos acostumbrados a un mercado más tradicional de venta de la turbina y, en concreto, este año, más del 55% de nuestro negocio procede de las subastas. A futuro, esto va a aumentar, lo que significa un cambio profundo en la manera en que trabajamos con nuestros clientes.

Esto al final cierra un poco más el mercado...

No realmente. El mercado se ha vuelto muchísimo más competitivo, pero eso es bueno. Nos obliga a seguir esforzándonos por reducir el coste de la energía con tecnología cada vez más avanzada. La forma de hacer negocios también varía mucho en función del país. En México o Brasil es posible ir con varios clientes, pero en sitios como Arabia Saudí es más complicado. Para el desarrollador de un proyecto eólico es vital elegir un socio solvente y con experiencia.

Pero, al final, todo acaba dependiendo del precio...

No es solo precio; de hecho, ese debate queda en segundo lugar cuando se compite por capacidad en una subasta, por ejemplo. Se trata, fundamentalmente, de reducir el coste de la energía manteniendo el nivel de rentabilidad. Son varios los factores que determinan la viabilidad y competitividad de un proyecto y, entre ellos, obviamente está el coste de la turbina, pero también el de su operación y mantenimiento, el de la financiación del proyecto, el de la logística, el transporte, etc. Es fundamental trabajar todos estos factores, no sólo en el precio del aerogenerador, puesto que cada uno tiene un impacto directo en el coste de la energía, que es lo que determinará la competitividad de un proyecto en una subasta. En definitiva, se trata de adaptarse a las necesidades específicas y al modelo de financiación del cliente.

Vestas ha adquirido una compañía de soluciones digitales. ¿Podría darnos los detalles?

Aunque Vestas lleva tiempo usando el smart data para mejorar la operación de sus turbinas, recientemente hemos adquirido Utopus Insights, un proveedor de análisis de energía formado por un equipo experimentado, con el que pretendemos aprovechar las oportunidades digitales y ampliar nuestra oferta de servicio. Se trata de una plataforma basada en tecnología cloud que vamos a implementar en todas nuestras turbinas. La digitalización se ha convertido en un elemento esencial y Utopus nos permitirá aprovechar mucho mejor toda la información de la turbina, aumentar la agilidad operativa y ayudar a los clientes a tomar decisiones más inteligentes para reducir costes, aumentar sus ingresos y mejorar la gestión de sus plantas. A futuro, con la mayor penetración de las renovables y los nuevos modelos de consumo y producción de energía, el papel de la tecnología y la digitalización cobrarán aún mayor importancia, pues permitirán tener proyectos más eficientes, reducir costes, predecir los fallos de los componentes, planificar mejor la O&M, y un mayor control a tiempo real sobre la oferta y demanda.

Uno de los últimos mercados clave para Vestas es México.

Efectivamente, es un mercado muy importante para Vestas. Ahora mismo tenemos más de 1.400 MW en ejecución, entre los que se incluyen el parque eólico más grande del país y de los más grandes de Latam, y ya nos estamos preparando para la licitación de la siguiente ronda, que será en octubre.

¿Vamos encaminados a que desaparezcan las subastas?

No lo creo. La tendencia es la contraria: cada vez más países se suben al carro de las renovables directamente adoptando el mecanismo de las subastas. Es muy eficiente para adjudicar contratos de electricidad a precios muy competitivos.