Galán sobre Teresa Ribera: "Estoy seguro de que irá en la buena dirección"

Cambio de tercio en las relaciones entre Iberdrola y el Gobierno. Si Ignacio Sánchez Galán, presidente de la empresa, mantuvo fuertes discrepancias con la política energética de Álvaro Nadal, anterior responsable de la Cartera de Energía, no sucede lo mismo con la tendencia que comienza a marcar la nueva titular de Transición Ecológica; el viernes, en Nueva Orleans, el primer espada de la eléctrica afirmó que "Es una persona muy capaz; está montando su equipo y estoy seguro de que irá en la buena dirección".

Galán afianzó su valoración recordando el giro dado en la política española en relación al objetivo europeo de renovables, fijado en una penetración del 32% en 2030: "Estamos satisfechos de que el Gobierno de España se une a las directivas europeas", aclarando que "había dudas del anterior Gobierno sobre el tema" y que "eso coincide con lo que Iberdrola lleva defendiendo desde hace casi 20 años: que en el medio ambiente -y no son palabras mías, son palabras de Ban Ki Moon- no hay un plan B porque no hay un planeta B".

Esta sintonía ambiental, aunque Galán no se refirió a ello, también permite relajar la tensión en otros aspectos que han marcado sus encontronazos con Nadal, como el futuro de las centrales de carbón o el de las plantas nucleares.

En el primer caso, la eléctrica quiere cerrar sus dos centrales en España, Lada y Velilla (insiste en que no es por cuestiones económicas, sino por política empresarial), y Nadal lo evitó, negando los permisos, e incluso planteando el carácter retroactivo de una normativa para guardarse la potestad de concederlos en un futuro. Pues bien, Ribera ya ha declarado su intención de cerrar las centrales de carbón por cuestiones ambientales, e incluso se ha atrevido a dejar caer la fecha de 2025 como el año en España deje de consumir negro mineral para generar electricidad. Difícil será que el nuevo Gobierno no le autorice a Iberdrola el cierre de sus dos plantas dentro de no mucho tiempo.

Y en el segundo, Galán consiguió cerrar Garoña, en contra de la opinión de su socio, Endesa, y del Gobierno, y no quiere prolongar la vida de las demás plantas nucleares más allá de los 40 años previstos actualmente, a menos que se supriman los fuertes impuestos que soportan, que le provocan pérdidas en el negocio, entre otras cosas por la forma en que lo contabiliza en sus resultados. Ribera también es partidaria del cierre de las instalaciones atómicas, aunque esa decisión debería tomarla en la próxima legislatura, si se mantiene en el Gobierno, por el calendario actual para solicitar la renovación de los permisos de operación de las centrales.

Además de estos casos claros de sintonía entre Iberdrola y el nuevo Gobierno, es de esperar que éste disponga un plan de desarrollo de renovables mucho más atrevido que el del anterior Ejecutivo, aunque la eléctrica ya tiene previsto crecer en España en energía limpia (quiere añadir 450 MW a su actual cartera hasta 2020) sin necesidad de apoyo gubernamental.

"Las instituciones funcionan"

Galán también tuvo palabras para el cambio de Gobierno: "Hemos demostrado los españoles que nuestras instituciones funcionan; es para que todos nos sentamos orgullosos del país que tenemos" y añadió que "Este Gobierno está funcionando con plena normalidad y los españoles lo hemos tomado como parte de la normalidad democrática".

Galán hizo estas declaraciones tras la inauguración de la exposición Recovered Memories, por parte de los reyes, don Felipe y doña Letizia. La exposición ha sido organizada por Iberdrola en Nueva Orleans para rememorar la contribución española a la independencia de EEUU de la corona Británica, algo no suficientemente conocido por los norteamericanos, como destacó el monarca unas horas antes durante su intervención ante el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards.

Galán también anunció que está estudiando opciones de negocio en Louisiana: "El Gobernador dice que hay una zona con un gran recurso eólico que estudiaremos; ya estamos en 27 estados de EEUU y estaremos encantados de estar en 28" y apuntó que las medidas proteccionistas del presidente Donald Trump no afectan a la empresa: "No tiene en absoluto ningún tipo de trascendencia", antes de explicar que sí la había tenido su política fiscal: "Sí la ha tenido la bajada de impuestos del año pasado y esperamos que a futuro pueda seguir de la misma manera"

Iberdrola, por medio de su filial Avangrid está entre las 10 primeras empresas eléctricas de EEUU y cuenta con activos valorados en más de 32.000 millones de dólares.

