Iberdrola cierra un acuerdo para dar energía verde a EEUU durante 20 años

Iberdrola ha cerrado un acuerdo con la canadiense Hydro-Québec por el cual suministrará energía verde al Estado de Massachussets (EEUU) durante los próximos 20 años. Así, tras semanas de negociaciones, la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán ha pactado la compra de hasta 9,45 teravatios hora (Twh) al año de electricidad de origen hidroeléctrico a la firma canadiense durante dos décadas por unos 8.000 millones.

"La conclusión de estas negociaciones marca un hito importante para el proyecto New England Clean Energy Connect (Nenec) y el pueblo de Maine, que podrá materializar los beneficios económicos de esta iniciativa, destacando la creación de nuevos empleos y el aumento de la inversión, por ejemplo en banda ancha, en la parte occidental del estado, ha señalado, por su parte, Douglas Herling, presidente y consejero delegado de Central Maine Power Company (CMP), filial de Avangrid, que a su vez es propiedad de Iberdrola.

El acuerdo, que se enmarca dentro del proyecto de construcción de una nueva red de interconexión entre EEUU y Canadá, permitirá reducir la dependencia de los combustibles fósiles generando ahorros de unos 190 millones de dólares al año (163,7 millones de euros) a los ciudadanos de Massachussets. Así, durante la duración de todo el contrato, los ahorros alcanzarán los 8.300 millones de dólares (7.148 millones de euros al cambio actual).

En concreto, esta línea de alta tensión de 233 kilómetros de longitud, que lleva aparejada una inversión de unos 950 millones de dólares (818 millones de euros al cambio actual), asegurará el suministro de energía limpia a 1,5 millones de hogares en Nueva Inglaterra y evitará la emisión anual de 1,4 millones de toneladas de CO2.

Según las cifras que facilita Avangrid en su memoria, la compañía distribuyó el año pasado 36,6 TWh de electricidad, lo que supone que añadirle los 9,45 TWh significará aumentar la energía manejada en un 26% y prácticamente duplicar la que proviene de origen renovable, que en la actualidad asciende a 14 TWh al año. El proyecto de Iberdrola, el New England Clean Energy Connect, se inaugurará en 2022 y requerirá la construcción de una línea de transmisión en Quebec hasta la frontera con Maine de la que se encargará HydroQuebec por unos 680 millones de dólares (unos 585 millones de euros al cambio actual).

El Nenec de Iberdrola era la única propuesta de las tres que se presentaron capaz de entregar 1.200 megavatios de energía renovable. Esta interconexión recibió ya un amplio apoyo en Maine, un extremo que no había logrado la propuesta de Eversource que, pese a que resultó ganadora en un primer momento, no ha logrado poder cerrar los contratos por el rechazo del New Hampshire Site Review Board (NHSEC), que se negó a otorgarle una autorización esencial.

"Nenec entregará hasta un 20% más de energía limpia para los clientes de servicios públicos de la región con costes de construcción más bajos que cualquiera de las propuestas competidoras que se interconectan con HydroQuebec", dijo Bob Kump, consejero delegado de Avangrid Networks, cuando defendió su propuesta.

Nenec es un 20% más grande que el proyecto TDI Nueva Inglaterra Clean Power Link a través de Vermont (1.000MWs), que promovía Eversource.

Avangrid, además, es el único proponente en el proceso que recientemente ha completado un proyecto de transmisión de la escala del Programa de Confiabilidad de Energía de Maine en el tiempo y dentro del presupuesto.

