Marcus Tacke: "Mi rol no es mediar entre Iberdrola y Siemens, es hacer crecer Gamesa"

Marcus Tacke lleva un año como consejero delegado de Siemens Gamesa en un fuego cruzado entre los dos grandes accionistas, Siemens AG e Iberdrola. El ejecutivo trata de mantener la equidistancia y rechaza que exista un problema de gobierno corporativo, como critica la eléctrica española.

¿Qué balance hace de su primer año en la compañía?

La fusión va en línea con los planes que se había establecido para convertirla en la líder del sector. Durante los últimos tres trimestres se ha conseguido aumentar los volúmenes en 2 GW. Hay que reconocer que justo después de anunciarse la fusión, el mercado indio se paralizó nueve meses y el inicio de la nueva empresa no fue el que habíamos planeado. Las dificultades comenzaron a aparecer pero elaboramos un plan estratégico y tras anunciarlo la cotización subió. Desde entonces nos hemos dedicado a ejecutar el plan.

¿Tienen ya una fecha para recuperar el dividendo?

La política de dividendos fue comunicada el día del inversor. Anunciamos que pagaríamos el 25% del beneficio neto.

¿Este año esperan pagarlo?

Este 2018 es el año en el que estabilizamos la compañía. Hemos tenido un beneficio en el segundo trimestre que permite compensar las pérdidas del primero y si coges las previsiones nos sentimos cómodos con el resto del año. Veo la compañía en un desarrollo positivo, con lo que cabe esperar que los resultados de la segunda mitad del año lo sean.

Entonces, ¿habrá dividendo?

Hemos dado una guía clara. Estamos hablando de ingresos de entre 9.000 y 9.500 millones y hemos demostrado que se puede conseguir gracias a la cartera de pedidos. Hemos conseguido el margen de entre el 7 y el 8%, por lo tanto, es razonable asumirlo pero no lo podemos saber.

¿Temen una potencial caída del mercado de Estados Unidos por un posible freno de su economía?

EEUU tiene su propia dinámica. En 2017 y 2018 se espera un volumen menor que en 2019 y 2020 que será más fuerte de lo previsto y nos estamos preparando para participar. En 2021 esperamos que se reduzca.

¿Cómo se prepara para la caída de los márgenes por las subastas?

Fuimos la primera compañía que habló de este asunto al mercado el pasado verano y los primeros que tomamos medidas. La fusión nos ayudó a lograr volumen y en noviembre anunciamos un plan de reestructuración para ajustar los costes y poder competir. Entre las medidas concretas estaban el crecimiento, la reducción de costes que asciende a 2.000 millones (400 millones en sinergias y 1.600 millones en productividad), la tecnología con la digitalización y, finalmente, cambiar el enfoque de gestión en la medida que cambia el mercado para que la empresa también se adapte.

Aparte de adaptarse los ejecutivos de la compañía, ¿cree que la nueva composición del consejo también se ha adaptado a la nueva situación accionarial?

Siemens Gamesa tiene un consejo de administración formado por 13 consejeros que mantienen reuniones regulares donde se ve la estrategia. Por supuesto hay discusiones en el consejo y mi trabajo es ejecutar sus conclusiones.

¿Considera que Siemens Gamesa cumple los mayores estándares de gobierno corporativo?

Tenemos programas de Buen Gobierno corporativo para cumplir con toda la normativa existente. Estoy muy seguro de que se cumplen todos los procesos de gobierno corporativo que debe respetar una empresa cotizada, aunque siempre se puede mejorar, pero que yo sepa no hay ninguna deficiencia.

¿Les ha pedido la Comisión Nacional del Mercado de Valores información adicional sobre este asunto tras las quejas de Iberdrola?

La CNMV tiene la obligación de vigilar que cualquier cotizada tenga un Buen Gobierno corporativo. Hemos tenido preguntas del organismo, aunque no sé si vienen de accionistas o de la propia CNMV pero son las preguntas normales que se haría a cualquier cotizada. Por darle un ejemplo, la CNMV nos pregunta por las fuertes fluctuaciones en los precios de las acciones para asegurarse de que no hay información privilegiada.

El señor Galán dijo en declaraciones a 'elEconomista' hace unas semanas que tenía el compromiso personal de garantizar los intereses de los minoritarios en Gamesa y se espera que esta próxima semana aporten más datos a la CNMV.

Yo también estoy comprometido con la defensa de los minoritarios y además nos interesa tener una base amplia de accionistas. Estamos totalmente alineados. El consejo me da las instrucciones de lo que hacer, nadie más. Las conversaciones que tengo con otros accionistas Siemens, Iberdrola u otros incluyen los intereses de los minoritarios.

¿Tiene lógica la petición de Iberdrola de que Siemens lance una opa sobre Gamesa?

Es una cosa de los accionistas. No puedo hablar por estos grandes accionistas. Recibo las instrucciones del consejo. Si hay discusiones entre dos accionistas, lo único que puedo hacer es seguir las órdenes del consejo.

¿Ha intentado mediar entre ellos?

No es mi rol mediar entre ellos. Hay más accionistas en Gamesa, no sólo Iberdrola y Siemens. Me reúno con ellos para hacerles sentir cómodos y que estén al tanto de la estrategia.

¿Pero lo ha intentado?

No es mi rol en la compañía. Yo dirijo la empresa y mi papel es hacer que crezca y que tenga éxito. Tengo que hacer que todos los accionistas estén contentos.

Para que estén contentos los accionistas, ¿por qué cree que Siemens votó en contra de garantizar la españolidad de la empresa y luego firma un acuerdo con el Gobierno vasco para garantizarla?

No puedo comentar lo que Siemens tiene en la cabeza. La decisión de mantener la compañía en España está acordada desde su fundación por los accionistas principales y eso sigue vigente. Además, yo vivo en España. Me gusta España, pero tengo que hacer que la compañía crezca.

¿Cuesta comprender los comentarios de que haya un pago de Gamesa a Siemens por gestionarla?

No hay ninguna comisión de gestión. El asunto se aclaró en la junta. Rosa García, la presidenta, ya explicó que recibimos servicios de Siemens y pagamos por ellos a precios de mercado.

