Europa intenta evitar la 'invasión' de China mientras que Portugal abre la puerta de par en par

Maravilloso todo, resulta que ahora no podemos vender empresas a china pero sí podemos regalar Gamesa a los alemanes en una operación que claramente viola las reglas de la competencia europeas pero claro, es alemania mejor nos callamos.



Lo que debería hacer la UE en vez de limitar la inversión china es exigir reciprocidad allí, que invertir en china ahora mismo es un timo para las empresas occidentales debido a la trasnferencia de tecnología obligatoria al tener que asociarse con empresas chinas!!! por no decir que hay más de 70 sectores (especialmente los estratégicos ) en los que directamente los extranjeros no pueden invertir en china.



Desde luego no comparto las políticas proteccionistas pero al menos TRUMP ha metido el dedo en el ojo a china y europa ha espabilado