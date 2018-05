El segundo accionista de EDP, Capital Group, enfría una posible contraopa

Rebaja su participación al 9,7% a un precio superior a la oferta china

El fondo Capital Group, segundo accionista de EDP, ha enfriado una posible contraopa. La entidad estadounidense ha reducido su participación en la eléctrica desde el 12% hasta el 9,973% del capital, según figura en un comunicado enviado al regulador.

La venta de los títulos se ha realizado entre los pasados días 15 y 16 de mayo, en los que las acciones de EDP cerraron por encima del precio de la oferta presentada por China Three Gorges.

El mayor accionista de la eléctrica presentó el viernes pasado un oferta por 3,26 euros por título para asegurarse la mayoría del capital de la empresa. El pasado viernes, horas antes de que se comunicara la OPA, las acciones cerraron en 3,11 euros pero posteriormente ha subido la cotización al haberse calificado la oferta de insuficiente y por los rumores de la posible aparición de un caballero blanco que ahora parecen enfriarse.

Los terceros accionistas, el grupo conformado por Liberbank y la familia Masaveu , se mantienen alrededor del 8% como terceros accionistas de la compañía.

Tensión política

Por otro lado, el ministro portugués, Pedro Siza Viera, se reunió en el primer trimestre de este año con representantes del grupo China Three Gorges, tal y como desveló el diario luso Expresso, que también adelantó la operación. El ministro fue durante 16 años abogado del despacho Linklaters, que en estos momentos representa a China Three Gorges. Aunque el ministro no mantuvo relación laboral con este grupo, si que facilitó la aprobación de varios cambios en la normativa de OPA que ahora facilita la operación del grupo chino.

China Three Gorges confirmó el sábado la reunión con el ministro aunque aseguró que únicamente trataron un asunto de regulación.

Esta pasada semana ha visitado Lisboa, el ministro de Exteriores chino, Wang Li, pero poco se sabe de las reuniones mantenidas.

Las eléctricas europeas esperan ya si hay desinversiones para poder acercarse a comprar. De hecho, Enel ya ha mostrado interés.

EDP cuenta con una importante participación en renovables en Estados Unidos que supone la joya de la corona. Gas Natural ya intentó en su día hacerse con esta parte del negocio.

En algunos despachos comienza a sonar ya una posible solución al estilo de Abertis, es decir, plantear una contraoferta para poder forzar un acuerdo con los chinos pero la tentación de despiezar a la eléctrica lusa podría suponer un freno a una oferta por el global.

PUBLICIDAD