Repsol cierra la venta del 20% de Gas Natural a CVC por 3.800 millones

Se completa el acuerdo que la petrolera alcanzó el pasado 22 de febrero

La operación supone unas plusvalías de unos 400 millones para Repsol

Foto de Reuters

Repsol acaba de cerrar la venta del 20% de Gas Natural Fenosa al fondo CVC en una operación valorada en 3.800 millones de euros.

De esta manera, se completa el acuerdo que la petrolera alcanzó el pasado 22 de febrero con la sociedad controlada por CVC para la venta de su paquete de 200,85 millones de acciones de Gas Natural Fenosa a un precio de 19 euros por título. La operación supone unas plusvalías de unos 400 millones de euros para Repsol.

Las acciones de Repsol se movieron en el ecuador entre las cifras rojas y las verdes, para concluir perdiendo un 0,15% hasta los 17,06 euros. Por otro lado, Gas Natural avanzó un 0,86% hasta los 22,41 euros por acción.

El cierre de la operación estaba supeditado a la obtención de la autorización de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania, así como a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd., procesos que han sido cumplidos.

Renuncia a los puestos del consejo

A partir de este momento, la petrolera renunciará a los puestos que tiene en el consejo de administración de la gasista donde se espera que sean nombrados Javier de Jaime, Juan Arbide y José Antonio Torre de Silva que deberán ser ratificados en la próxima junta general de la gasista.

Gas Natural Fenosa presentará su plan estratégico el próximo 28 de junio y ese mismo día celebrará su Junta general de accionistas, que servirá también para ratificar el nombramiento de Francisco Reynés como presidente ejecutivo de la compañía.

Entre las cosas que se espera que se presenten en el próximo plan estratégico figura un amplio paquete de medidas de eficiencia, donde podría incluirse un plan de prejubilaciones en la compañía así como la venta de algunos activos y una reorganización de la dirección de la empresa para hacerla más ágil, tal y como ya indicó el propio presidente.

