Iberdrola amplía capital en 1.200 millones para pujar por Eletropaulo

Iberdrola vela armas para presentarse con fuerza a la subasta del próximo 4 de junio y hacerse con Eletropaulo. La eléctrica, a través de su filial carioca Neoenergía, ha aprobado una ampliación de capital de 5.500 millones de reales (1.200 millones de euros) con la intención de ganar potencia financiera para hacer frente a las ofertas que se presenten por la distribuidora brasileña, entre las que se baraja la posible irrupción de China State Grid.

La ampliación se produce en plena batalla entre dos de las mayores energéticas europeas que están tratando de hacerse con el liderazgo en Latinoamérica mediante una guerra de ofertas que ha permitido una revalorización de la compañía brasileña de casi el 100% en lo que va de año.

El presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, en declaraciones a elEconomista, indicó que "no se puede competir con empresas estatales porque ofrecen precios absurdos" y defendió la lógica estratégica de esta compra para su compañía por las sinergias que se pueden generar al tener una ubicación de ambas empresas colindantes.

Precios absurdos

El máximo dirigente de Iberdrola indicó que "no puedo luchar contra un Estado" y matizó que "la competencia se hace imposible si un Estado con el 20 o 30% de la participación nombra a los presidentes de las compañías".

El presidente de la eléctrica española, que además ha abierto esta semana una demanda arbitral contra la distribuidora brasileña, añadió que "Neoenergía participó dentro de una subasta abierta en la que también estuvo Enel para entrar en la ampliación de capital y ofreció unos términos más ventajosos". Por ese motivo, indicó Galán, "se ha acudido a un arbitraje para tratar de dilucidar el cambio de opinión de Eletropaulo después de que anunciara su apoyo a la filial de Iberdrola".

Eletropaulo valorará las ofertas de compra presentadas por Neoenergía y por Enel el próximo 13 de mayo. Por el momento, la mejor oferta presentada corresponde a la italiana, que asciende a 32,2 reales por acción, frente a los 32,1 reales que ofreció horas antes Neoenergía, tras una ida y venida de incrementos de las ofertas.

Iberdrola presentó una queja ante la Comisión Europea, en la que acusa al Gobierno italiano de dar una serie de privilegios a Enel, por tener una participación del Tesoro.

La eléctrica, en opinión de la española, se beneficia de una mejor capacidad de acceso a los mercados financieros, así como de una regulación más suave en distintos aspectos, que la española considera que deben ser analizados por Bruselas. Por contra, Enel aseguraba que las acusaciones de Iberdrola son carentes de fundamento y que se justifican en la pérdida de la ventaja competitiva que mantenían en la oferta, al haber rechazado Eletropaulo acudir a la ampliación de capital planteada por Neoenergía que les daría el 30% del capital.

Sin veto

Los accionistas minoritarios de Neoenergía, Banco do Brasil y Previ, no pueden frenar la decisión de Iberdrola si quiere incrementar su oferta por Eletropaulo. Tal y como indicaba este viernes el diario brasileño Valor Económico, ambas entidades no cuentan con derecho de veto a esta operación, aunque puedan considerar que el precio ya es lo suficientemente elevado.

Ambas compañías poseen el 47,5% del capital, pero renunciaron en su día al derecho de veto. No obstante, todas las decisiones se han adoptado hasta el momento por unanimidad.

Banco do Brasil y Previ, de hecho, ya tuvieron una disputa con Iberdrola por la salida a bolsa de Neoenergía, que finalmente no se llevó a cabo. La española consideraba la valoración demasiado alta y temía que la operación acabase fracasando a los precios planteados por sus socios. Finalmente, tras la prospección de demanda la operación se abandonó y la eléctrica ha buscado opciones de crecimiento.

