Repsol no ve sano que el precio del petróleo aumente por las tensiones políticas

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, han manifestado hoy que no les gusta que el precio del petróleo esté aumentado por las "tensiones geopolíticas" entre Estados Unidos e Irán, ya que no es bueno ni sano.

Brufau e Imaz se pronunciaban así durante la junta de accionistas que la compañía ha celebrado hoy y en la que el presidente de REPSOL (REP.MC )se ha lamentado de la tensión geopolítica que está presionando los precios del crudo alza.

Ha añadido que para él no es positivo ni le gusta que los precios se vean influidos por situaciones geopolíticas, sino que prefiere que tengan su evolución natural en el mercado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero delegado de Repsol, que ha dicho que a la compañía le gusta que los aumentos de precios en los mercados se den por fundamentales y no por tensiones geopolíticas, ya que las disrupciones no son buenas para una empresa que mira al largo plazo como Repsol.

Además, ha advertido de que un "excesivo tensionamiento" puede tener consecuencias que no son buenas desde el punto de vista de la demanda ni para el negocio de 'downstream' (refino, marketing y comercialización).

Por eso, ha dicho que a Repsol le gustaría que no hubiera tensiones geopolíticas, y lo que quiere es una demanda estable, que sea capaz de cubrir con su oferta, y precios razonables.

