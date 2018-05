La tarifa eléctrica regulada es más 'sucia' que el mercado liberalizado

y por que con la regulada todo estar recogido (sera mas facil o dificil de entender) pero no te la cuelan con mantenimiento, consumos que dices que has hecho casualmente en las horas mas caras... combinaciones de descuentos que no hay manera de que puedas compatibilizar...



el problema para las electricas es que la regulada en conjunto es mas barata para el generico de la sociedad.. y no pueden decir... que le hemos cambiado el contrato (por supuesto para beneficio del consumidor faltaria mas) y a hora va a pagar a .......