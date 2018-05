Berkeley prepara la salida a bolsa de la mina de uranio de Salamanca

bien hecho, no como a aqui en caceres, que tenemos 10 000 parados de 97 000 habitantes, menos empresas que hace 30 años y la alcaldesa del pp, se posiciona contra la apertura de la mina de litio que propone sacyr con un 7% estimado del litio de europa, y el gobierno de extremadura del psoe igual, todos por no perder ni un voto.



menos mal que ciudadanos es el unico dispuesto a escuchar una industria que necesitamos como el comer, si no no habría partido que apoyara al sector industrial y la creacion de riqueza, espero que no se retracten!!



eso si que apliquen toda la normativa medioambiental, procesen parte del producto aqui y que deje dinero y empresas en la ciudad.