Reforma energética: los expertos recomiendan un impuestazo al diésel

Veréis yo tengo un diesel desde hace 25 años y además me acabo de comprar otro diesel. Sencillamente me importa un bledo el futuro. ¿Qué porque?



Acaso no contaminan: el colosal parque móvil de camiones y autocares que hay en el mundo, los aproximadamente 90000 barcos mercantes, los 39800 de aviones, la multitud de industrias en China, USA, Rusia, India u Japón, la descomunal parafernalia militar, las calefacciones, los pesticidas, la deforestación, los desechos industriales y domésticos…, los altos índices de producción de basura, la ingente cantidad de químicos tóxicos vertidos por las fábricas en las vías fluviales, el gigantesco parque móvil mundial de los políticos… ¡Piénsenlo detenidamente…!



Así que yo no me voy a privar de disfrutar de la vida teniendo un diesel que me sale más barato. Ya pago “religiosamente” mis tributos; así que cada uno haga lo que quiera y no intentéis venderme la moto, porque ya no cuelan en absoluto vuestros argumentos. El futuro tal y como está planteada la vorágine sociedad consumista actual no tiene conciencia global alguna, y por lo tanto no me importa lo mas mínimo, que se preocupen de el los que vengan detrás… soy egoísta, pues vale! Tampoco me importa vuestra opinión…