Iberdrola comprará a HydroQuebec electricidad verde por 8.000 millones

Construirá además por 1.000 millones la interconexión con Canadá

Iberdrola ha sido elegida por las autoridades de Massachussets para construir una nueva interconexión entre Estados Unidos y Canadá. La eléctrica, a través de su filial Central Maine Power, se hizo este miércoles con la adjudicación del contrato de construcción de esta red y se espera que cierre los contratos finales el próximo 25 de abril.

La adjudicación por parte del Massachussets Clean Energy supondrá una inversión de casi 1.000 millones para la construcción de esta nueva infraestructura, pero lleva aparejado un premio gordo, un superacuerdo de compra de electricidad verde de 9,45 TWh durante 20 años a HydroQuebec.

El coste de este millonario contrato es lo que se tiene que pactar ahora entre la empresa española y la canadiense, pero en las estimaciones que se barajan supone un desembolso del orden de 10.000 millones de dólares (8.200 millones de euros). Esta cantidad, no obstante, supondrá ahorros para los consumidores de 3.800 millones de dólares ya que sustituirá energía fósil que producían en parte las tres empresas que se oponían a esta adjudicación por electricidad verde de origen hidroeléctrico.

Según las cifras que facilita Avangrid en su memoria, la compañía distribuyó el año pasado 36,6 TWh de electricidad, lo que supone que añadirle los 9,45 TWh significará aumentar la energía manejada en un 26% y prácticamente duplicar la que proviene de origen renovable, que en la actualidad asciende a 14 TWh al año.

El proyecto de Iberdrola, el New England Clean Energy Connect, se inaugurará en 2022 y requerirá la construcción de una línea de transmisión en Quebec hasta la frontera con Maine de la que se encargará HydroQuebec por unos 680 millones de dólares.

El New England Clean Energy Connect (Nenec) era la única propuesta de las tres que se presentaron capaz de entregar 1.200 megavatios de energía renovable. Esta interconexión recibió ya un amplio apoyo en Maine, un extremo que no había logrado la propuesta de Eversource que, pese a que resultó ganadora en un primer momento, no ha logrado poder cerrar los contratos por el rechazo del New Hampshire Site Review Board (NHSEC), que se negó a otorgarle una autorización esencial.

"Nenec entregará hasta un 20% más de energía limpia para los clientes de servicios públicos de la región con costes de construcción más bajos que cualquiera de las propuestas competidoras que se interconectan con HydroQuebec", dijo Bob Kump, consejero delegado de Avangrid Networks, cuando defendió su propuesta.

Nenec es un 20% más grande que el proyecto TDI Nueva Inglaterra Clean Power Link a través de Vermont (1.000MWs), que promovía Eversource.

Avangrid, además, es el único proponente en el proceso que recientemente ha completado un proyecto de transmisión de la escala del Programa de Confiabilidad de Energía de Maine en el tiempo y dentro del presupuesto.

El proyecto, no obstante, deberá recibir todavía las autorizaciones federales pero no se espera que este trámite puede suponer ningún problema.

Iberdrola subió el miércoles en bolsa un 3,6% y ceró a 6,04 euros por acción. El presidente de la eléctrica podrá presentar este nuevo logro en la junta de accionistas que celebrará la compañía el próximo 13 de abril y que además supone incrementar en 1.000 millones adicionales los planes de inversión anunciados el pasado mes de febrero. En aquel momento, la compañía no podía garantizar la consecución de este gran proyecto.

