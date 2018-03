Shell aboga por las energías renovables y la extracción de CO2 del aire para salvar al planeta del cambio climático

En el 2070 el problema del mundo no va a ser precisamente el calentamiento global, el calentamiento global no es un problema es un negocio, los problemas en la tierra siempre han venido por el enfriamiento nunca por el calentamiento, cuando vengan tres inviernos seguidos en el hemisferio norte con intensas nevadas, se cierren puertos y aeropuertos, verás lo que va a pasar...



Y por cierto quemar carbón para producir energía eléctrica es la única opción real a día de hoy, si quieres le pones una captación de CO2, y ya no calentamos la Tierra, aunque sigo pensando que ese no es nuestro problema, aunque si lo son la desforestación, la contaminación en las ciudades, la contaminación de acuíferos...etc.