Energía retoma la idea de regular el cierre de centrales con una Ley

Vaya vaya, no hay como el Estado meteme en todo que tiene que decirle a todo el mundo lo que tienen o no que hacer. Las empresas las tendrán que gobernar sus cuadros directivo y el Estado exigir el buen funcionamiento del suministro al menor coste posible. En esto último empezar a pensar que si es un bien de primera necesidad no puede cargársele un 21 % de IVA e impuestos adicionales.