España exportará electricidad a Francia para evitar un colapso ante la ola de frío que se avecina

No aprendemoa de errores anteriores. Para exportar debemos producir energía acoplando centrales con precio de generación/oferta mayores, con lo que aumenta el precio del pool en España y las empresas hacen un negocio redondo pues incrementan sus ingresos al aumentar el pool. No es posible para estas situaciones de ayuda mutua, y por tanto situaciones excepcionales, acoplar centrales exclusivas para esa ayuda y su coste sea pagado directamente por Francia. De esta forma el precio del pool no se vería afectado.



El aumento del precio del pool afecta tanto a España como a Portugal por estar integrados sus mercados.