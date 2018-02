800 533

Repsol vende su participación en Gas Natural a CVC y Alba por 3.816 millones

Madrid, 22 feb (EFE).- Repsol ha llegado a un acuerdo con la sociedad Rioja Bidco Shareholdings -controlada por la gestora británica de fondos CVC y en la que tomará una participación Corporación Financiera Alba (Grupo March)- para venderle el 20,072 % del capital de Gas Natural Fenosa por 3.816,3 millones de euros.

Con este acuerdo, que proporcionará a REPSOL (REP.MC )una plusvalía de unos 400 millones, el grueso del capital de Gas Natural Fenosa quedará repartido entre Criteria, el "holding" de participadas de La Caixa, con un 24,43 %; el fondo estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP), con un 20 %; y Rioja Bidco, con un 20,072 %.

El acuerdo fija un precio de 19 euros por acción, lo que supone una prima de casi el 4 % respecto a la cotización de Gas Natural al cierre del miércoles (18,28 euros).

Los títulos de la gasista cerraron hoy con una subida del 1,83 %, hasta 18,61 euros, la cuarta mayor del Ibex, mientras que las acciones de Repsol se revalorizaron un 0,75 %, hasta 14,12 euros.

El cierre de la operación está supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas que Rioja Bidco cuente con tres miembros en el consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los tres representantes actuales de Repsol.

Además, Rioja, Criteria y GIP deberán firmar un contrato de accionistas no más tarde del 22 de marzo.

La operación está supeditada también al visto bueno, en un plazo no superior a seis meses, de las autoridades de México, Corea del Sur, Japón y Alemania; y a la no oposición expresa del Banco Central de Irlanda a la compra indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services.

Repsol comunicó a primera hora de la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había llegado a un acuerdo con Rioja Bidco, una sociedad controlada por fondos asesorados por CVC, para venderle 200,8 millones de acciones de Gas Natural, equivalentes al 20,072 % del capital.

Posteriormente, Corporación Financiera ALBA (ALB.MC ) la sociedad de cartera del Grupo March, anunció un acuerdo para invertir 500 millones en Rioja Bidco.

De completarse la transacción, Alba contará con una participación del 25,7 % en Rioja Bidco, lo le permitirá controlar de forma indirecta un 5,1 % del capital de Gas Natural.

Además de la inversión de 500 millones, Alba asumirá la parte correspondiente de la deuda contraída por Rioja Bidco para comprar el 20,072 % de Gas Natural.

Según fuentes financieras, de los 3.816,3 millones que Rioja Bidco desembolsará en esta operación, en torno a la mitad la pagará con recursos propios, de CVC y de Alba, y la otra mitad con deuda.

El accionariado de Gas Natural Fenosa ha experimentado cambios sustanciales desde 2016, cuando La Caixa y Repsol pusieron fin al pacto parasocial con el que dirigían la compañía desde 2000.

En septiembre de 2016, Repsol y La Caixa -a través de Criteria- vendieron un 20 % del capital a GIP por 3.803 millones.

En concreto, GIP compró un 10 % a Repsol y otro 10 % a Criteria, de forma que la petrolera rebajó su participación en Gas Natural del 30 % al 20 % y Criteria pasó del 34,4 al 24,4 %.

La entrada del fondo estadounidense conllevó cambios en la cúpula de la compañía, ya que Isidro Fainé pasó a ocupar la presidencia.

El pasado 6 de febrero, Gas Natural anunció que el entonces consejero delegado de Abertis Francisco Reynés, hombre de confianza de La Caixa y de Fainé, tomaría las riendas de la compañía gasista como presidente ejecutivo.

Fainé pasó a ocupar la presidencia de honor de la compañía y Rafael Villaseca cesó como consejero delegado.

