Enagás cifra como mucho en 20 millones el impacto del ajuste a la retribución

Madrid, 20 feb (EFE).- El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha indicado hoy que los posibles ajustes que pueda introducir el Ministerio de Energía en la retribución al sistema gasista tendrían para su compañía un impacto máximo, y en el peor de los escenarios, de 20 millones de euros.

Llardén, durante la conferencia con analistas en la que ha presentado los resultados de 2017, ha recordado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya cifró en total el posible ajuste en el sistema gasista de los cambios de parámetros de retribución que el Gobierno estudia introducir entre los cero euros, si no hubiera que hacer nada, y los 50 millones como máximo.

Ha explicado que, de ellos, a ENAGAS (ENG.MC )le corresponderían entre un 37 % y un 40 % del total, con lo que la compañía ha calculado un impacto máximo de 20 millones de euros.

Además, ha recordado que el ministro, en una comparecencia parlamentaria, en la que habló también de ajustes en la retribución a las empresas de redes y transporte eléctrico, indicó que el sector gasista no parecía que necesitara ningún tipo de revisión regulatoria importante.

Ha señalado también que Nadal hizo referencia a unos determinados activos que no tienen fin de vida regulatoria y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había dicho al Ministerio que igual había que cambiar su regulación, pero eso no afecta a Enagás porque, según Llardén, no tiene activos de ese tipo.

Ha añadido que, además el déficit gasista está controlado, que era uno de los objetivos de la ley de 2014 que reformó la regulación del sistema, y además puede anticiparse la fecha en la que se acabe con dicho déficit a 2023 ó 2024, antes de 2031 previsto en la ley.

Llardén, que ha recordado que la norma de 2014 sólo preveía una revisión anticipada de los costes del sistema si la desviación de déficit superaba el 10 %, ha añadido que "en cualquier caso el Ministerio no contempla para el sector gasista ningún cambio importante ni acelerar la entrada de la nueva regulación que debería estar lista para finales de 2020".

Respecto al actual sistema de retribución en España, ha dicho que a Enagás le parece "razonable y sostenible", pues da una base de ingresos ligada a los activos y a la evolución de la actividad, y ha afirmado que en su compañía se sienten "cómodos" en ese esquema y no tienen, por el momento, intención de pedir un cambio.

Con relación a las informaciones que cifraban el ajuste para el sistema gasista que preparaba el Gobierno en 200 millones de euros, Llardén ha respondido que la única declaración oficial que existe es la que hizo el ministro en el Parlamento y es la que Enagás tiene como "biblia de cabecera".

