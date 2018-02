Álvaro Nadal, ministro de Energía, defiende su recorte a eléctricas y gasistas

#3 Pues no se tu si habrás invertido en esas empresas, pero en estos dias la gente se habrá puesto muy contenta...



La luz es cara porque es necesaria, y no podemos evitar su uso. Siempre hay mas demanda que oferta.



Además es una forma de cargar de impuestos fáciles de cobrar, se encargan las eléctricas.



Es el hecho de que sea rentable, lo que hace que se invierta en el mantenimiento debido.



Quizá prefieres tener el suministro al estilo electricaribe.



Cuando aparezcan alternativas, bajará.



Quizá sea barata en Islandia, que financió sus infrastructuras con una quiebra bancaria, y usa geotermia.



Podría entender que el estado obligue a las energéticas a reinvertir el beneficio en infraestructuras que optimicen los costes, o mejoren el suministro a lugares aislados.



No sé, prefiero ser español y apagar las luces cuando toca, sabiendo que no va a haber apagones.