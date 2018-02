Las energías limpias superan al carbón en la UE por primera vez en la historia

El carbón es la moneda de pago industrial en paises desde Grecia hasta polonia. Hay países que dependen tanto del carbón, que supuestamente no ponen datos reales en sus informes . Bien por no comprar tanto petróleo a sus enemigos los rusos, bien por no abastecerse de su preciado gas. Cuidado con estas noticias de optimismo ya que al ladito tenemos a una superpotencia como rusia y China que serán capaces supuestamente de todo por mantener su egemonía