Rocío Sicre: "La energía eólica necesita un calendario de subastas para alcanzar los 40.000 MW"

Rocío Sicre, presidenta de la Asociación Empresarial Eólica. Imagen de Fernando Villar

Rocío Sicre vuelve a la presidencia de la Asociación Empresarial Eólica, que celebra su 20 aniversario en un momento de recuperación del sector en España y en el que esta tecnología ha batido récords de producción diarios en Europa.

¿Podrán construirse los 8.700 MW de renovables que ha adjudicado el Gobierno?

Se han adjudicado muchos megavatios y como asociación pensamos que somos capaces de hacerlo aunque fácil no lo han puesto. Es un tiempo limitado después de un parón. Hay que arrancar y poner ritmo y además muchos megavatios coinciden en el tiempo. La fotovoltaica también va a estar ahí. Capacidad hay para hacerlo, por lo que gran parte se hará.

¿Ven cuellos de botella?

Tenemos dos años por delante. Con la nueva regulación si algo hay es papeleo. Puesta en marcha, inscripción en el registro, etc. con lo cual sí que vemos que hay un cuello de botella: en el transporte, en las grúas, pero luego nos vamos dimensionando. Esperamos que las comunidades autónomas y el Ministerio también respondan, pero habrá un último semestre en el que deberán ser ágiles con los papeles.

¿Se ha planteado alguna prórroga?

Es pronto para pedirlas. No se ve tan mal, se ve justo. Hay empresas muy profesionales que lo van a hacer muy bien y otras que van a tener alguna dificultad mayor, pero todas lo están intentando. Todos están tratando de adaptarse a los plazos, pero le estamos pidiendo al Ministerio que nos de respuestas ágiles.

¿Esperan que se abra un mercado secundario de licencias?

Movimiento siempre hay. Alguno de los ganadores tendrá que comprar proyectos para poder alcanzar la potencia que se le ha dado. La promoción no es fácil, pero tampoco pensamos que va a ser una gran cantidad de compra venta, será algo puntual.

¿No habrá una burbuja?

Entendemos que no porque el plazo es corto. Luego hay unas normas. Hay que identificar los proyectos a principios de este próximo año. Hay una primera fecha para identificarlos que nos permitirá ver si se llega o no. Los primeros seis meses se alcanzan en febrero. La segunda subasta es de mayo, pero salió en el BOE a principios de agosto.

La subasta de Canarias se vuelve a retrasar. ¿Cómo lo ven?

La esperamos para este primer semestre. Pensamos que va a cambiar algo, ya que no será con el régimen actual de retribución a la inversión y los parámetros correspondientes, sino que va a ser más una ayuda a la inversión.

¿La subastas suponen un estrés muy fuerte para la industria?

Eso es lo malo. No tanto la subasta como los plazos o la falta de visibilidad. Si tienes un calendario de subastas que te permita adaptarte tienes visibilidad no a un año, sino a cuatro o cinco y el sector se adapta. En España, que está toda la cadena de valor presente, es perfecto, se adapta el promotor, el tecnólogo, nos adaptamos todos. Cuando no tienes visibilidad no es fácil para ninguno. Desde las empresas españolas se ha demostrado la capacidad de adaptación, pero ahora van a tener que hacer un esfuerzo.

Piden 1.200 MW al año, menos que Cepsa, que reclaman subastas de 3.000 MW al año.

Es mejor una estabilidad que picos para alcanzar 30.000 MW más. Planteamos un escenario de 40.000 MW en 2030. Estamos en 23.000 MW y luego hay que integrarlo en la red. Poner potencia para que luego te la corten no sirve. Hay que ser coherente y razonable.

¿Por problemas de integración se sigue cortando?

Hay ciertas limitaciones de vez en cuando.

