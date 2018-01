Cepsa se alía con Masdar para expandirse en renovables por el mundo

Gas Barcelona Cepsa dice tener un código ético pero dicho código no lo cumplen. En Hospitalet de Llobregat sucede lo siguiente



1.- Contra la Seguridad Ciudadana: Sus trabajadores dejan abandonadas las bombonas de gas butano en plena calle porque el camión está ausente. Los ciudadanos corren el riesgo de que haya un accidente o explosión y lo que es peor que alguien las roben para ataques terroristas



2.- Contra los trabajadores: hacer que unas personas vendan ambulantemente butano golpeando cientos de veces al dia las bombonas, atenta contra la dignidad y salud de dichas personas, que se ven sometidas al ruido que están obligados a emitir con las consecuencias que todos sabemos porque la organización Mundial de la Salud habla de los perjuicios que ocasiona verse sometido a un ruido incesante a diario. El código ético es ganar dinero fácil rápido y sin importar a quienes perjudican



3.- Contra las ordenanzas municipales con la contaminación acústica: Los vecindarios se ven sometidos al ruido constante que emiten estos señores pakistanies todo el dia, pasan por la misma zona a todas horas una docena de veces al dia todos los dias de la semana. Los que no usamos este tipo de gas tenemos que escuchar el sonido a las 9y30 luego a las 10 y 25 o a las 11y 40 y asi sucesivamente hasta las18 horas. El ruido es estremecedor, agudo e insoportable



4.- Contra el consumidor y las personas vulnerables: El hecho de que personas ancianas o incapacitadas vulnerables y débiles se vean obligadas en pleno invierno a dejar las ventanas abiertas con el riesgo de coger una pulmonia porque tienen que estar atentos al ruido, atenta contra su salud. por otra parte, las personas que viven en pisos interiores y no escuchan el ruido ¿como hacen para solicitar el gas? Y aparte está el tema de cero garantias, cero facturas, cero responsabilidad, no saber quien te vende el butano, el que no esté el camion presente para dar la cara etc etc



5.- Cobardia cuando la empresa se lava las manos y le echa la culpa al pakistani, cuando quien le da las barras de metal para hacer el ruido es la empresa, quien los deja solos de forma ambulante con la mercancia recorriendo las calles es el camionero que trabaja para la empresa.



Falta de moral, escrúpulos y de conciencia por parte de la empresa al permitir que la Guardia Urbana persiga a sus trabajadores porque hay quejas sobre el ruido, y que sancionen a los trabajadores y la empresa se lava las manos ... el eslabón débil es el que sufre siempre las consecuencias



Sres de Cepsa y gas barcelona ¿Que código de ética de qué? La ética no se plasma en unas líneas escrita sino en hechos.



Si tuvierais un mínimo de etica, velariais por el bienestar primero de vuestros trabajadores, implementariais un sistema de venta donde no haya RUIDO que atormente a niños estudiando, ancianos, bebés, gente que trabaja de noche y tendríais un camionero que esté presente en el reparto, da igual la nacionalidad que sea, pero os conciene mucho las personas de origen pakistani porque aguantan y no se quejan ¿verdad?.



Pero esto que quede para que la gente lo lea y lo sepa