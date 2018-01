Las grandes eléctricas pagan el 94% del bono social

por que creeis que iberdrola y acciona cada vez invierten menos en esoaña ?



por eso por eso, luego nos quejamos, pero yo no me fio de pedro sanchez y de podemos, con su nacionalizacion en cubierto de las electricas...







y fijaos en el pp lo que hace ? xd







de todas formas, no esta de mas que una empresa grande ayude UN POCO a los mas desfavorecidos.



pero perfectamente podria hacerlo el mismo govierno, BAJANDO LOS IMPUESTOS que suponen el 50% de la tarifa electrica.