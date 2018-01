Las renovables son "rentables" en España, según secretario español de energía

Lo que dependa de la lluvia o el viento, no nos sirve para nada porque cuando no hay siempre les sirve de escusa para subir la energia de precio. Nos lo cuentan como si en España no hubiese sol para abastecer al pais entero de luz. Los ciudadanos no podemos escuchar a los CHORIZOS, ademas de en el gobierno estan por todos lados donde existan productos de primera necesidad. esto ya roza la ASQUEROSIDAD.