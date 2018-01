Tesla comienza a fabricar las tejas solares 'infinitas' que prometen revolucionar la industria

a mi elon musk me parece un gran tipoo y le sigo en instagram al igual que spacex.



me alegro mucho de la noticia de las tejas, para evitar el cambio climatico provocado por nosotros.



pero como inversor, me mantengo bien lejos de esta accion, pues aun se sigue atrasando con las entregas y pronosticos, sigue dando perdidas, sus baterias no son suyas son de parasonic y las ventajas competiticas se van yendo poco a poco, y mas aun con las nuevas empresas chinas que ofrecen un tesla model s al mismo precio que el model 3, ver para creer.



sin embargo, si me preguntan donde invertiria si aqui o en el bitcoin, sin duda, tesla. aunque cotice a per 500, al menos produce algo.