La luz, las subastas renovables y el bono social, marcan el 2017

Cerramos el año con un resumen de las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional que han marcado la ruta del sector energético en 2017 y de las que les hemos mantenido informados en 'elEconomista Energía'. Toda la información del sector en la nueva edición de elEconomista Energía.

El precio de la electricidad ha sido uno de los protagonistas de la actualidad del sector en 2017. Un repunte que se ha debido, principalmente, a la ausencia de agua y de viento, lo que ha obligado a quemar más carbón y gas natural del habitual, y que ha llevado a que el recibo de la luz se haya encarecido en torno a un 12 por ciento en los diez primeros meses del año. Para suavizar la subida de los precios, el Ministerio de Energía ha decidido, por un lado, congelar los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2018, de manera que la parte regulada del recibo se mantendrá constante por cuarto año consecutivo para ambas energías y, por otro, ha aprobado una medida que obliga a Gas Natural y Endesa a actuar como creadores de mercado obligatorios y participar en el mercado organizado del gas (Mibgas).

El bono social de la luz también ha ocupado un lugar destacado en nuestra publicación. Después de varios meses de espera, el Gobierno aprobó en octubre de este año la normativa que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad para los consumidores vulnerables con tarifa regulada (PVPC). Basada en criterios de renta, la nueva normativa aprueba descuentos en la factura de la luz de entre el 25 y el 50 por ciento. Hasta mediados de noviembre, las comercializadoras han recibido cerca de 40.000 solicitudes para acogerse al nuevo bono social, una cifra que se disparará en los próximos meses a tenor del elevado número de clientes que ya se han puesto en contacto para pedir información y del amplio número de formularios descargados para realizar los trámites de solicitud.

La decisión sobre la posible renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña tampoco nos ha sido ajena. Un asunto que provocó cierto grado de tensión en el sector, especialmente entre Endesa e Iberdrola, dueñas de la central. Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno a la reapertura de la central burgalesa, sus propietarias no llegaron a un acuerdo; Iberdrola siempre matuvo su decisión de cerrar la central porque no era rentable económicamente, mientras que Endesa prefirió esperar a la decisión del Gobierno, quien finalmente anunció su cierre definitivo al considerar que su impacto era nulo en el sistema eléctrico; pero eso sí, advirtiendo de que esta decisión no se aplicará al resto del parque nuclear.

En 'elEconomista Energía' también nos hemos hecho eco del notable incremento del número de transacciones en el sector energético español por parte de fondos y aseguradoras en los primeros meses del año, entre las que destacan el traspaso de acciones en CLH y la venta de Naturgas por parte de EDP; la liquidación de Electricaribe -filial de Gas Natural Fenosa- en Colombia cuatro meses después de su intervención; y la creación por parte de Iberdrola de Neoenergia, la mayor eléctrica de Latinoamérica.

Las nuevas reglas del juego que han marcado la subasta de interrumpibilidad celebrada entre el 18 y el 22 de diciembre, la refacturación de la luz por el margen de las comercializadoras, y las diferentes inversiones y proyectos llevados a cabo por Red Eléctrica, también han cobrado protagonismo en las páginas de la revista.

Subastas renovables y fusión Siemens-Gamesa

La celebración de dos nuevas subastas de renovables en 2017 causaron gran expectación. Tras la primera, en enero de 2016, en la que se adjudicaron 700 megavatios -500 para eólica y 200 para biomasa-, el sector esperaba un cambio de rumbo que permitiera participar en igualdad de condiciones al resto de tecnologías. Algo que no ocurrió en la subasta celebrada en mayo, ya que de los 3.000 megavatios subastados, la eólica se llevó 2.979 MW, mientras que la solar solo se llevó 1 MW. Hubo que esperar a la subasta de julio para que las tornas cambiaran un poco. De los 5.037 megavatios adjudicados, 3.909 MW fueron para instalaciones fotovoltaicas y 1.128 MW para parques eólicos.

Dentro del capítulo de fusiones, la más destacada ha sido la protagonizada por Siemens Wind Power y Gamesa, dando lugar al nacimiento de un líder global en la industria eólica, con una base instalada de 75 gigavatios y una cartera de pedidos valorada en 20.900 millones de euros. Sin embargo, la alegría ha durado poco, especialmente para los trabajadores de la empresa fusionada. Las pérdidas registradas por el fabricante de aerogeneradores durante su primer semestre como entidad fusionada -135 millones de euros-, ha llevado al grupo a anunciar un plan de reestructuración que aplicará en 24 países (entre ellos España) y que afectará a un máximo de 6.000 empleados en los próximos tres años (272 puestos de trabajo en España).

Por el lado de las renovables, la actualidad también ha estado marcada, entre otros asuntos, por los proyectos que los fabricantes españoles de estructuras y seguidores solares están ejecutando en el mercado mundial; las soluciones integrales de autoconsumo que las compañías energéticas han puesto en marcha para que los clientes puedan producir y consumir su propia electricidad a través de la tecnología fotovoltaica, y su apuesta por la digitaización, con diversos proyectos innovadores con tecnología digital para la localización de averías, minimizar las pérdidas de la red y favorecer la integración de las renovables; la apuesta de España por alargar la vida de los parques eólicos; y la puesta en marcha, por parte de Acciona Energía, de la primera planta de almacenamiento de eólica con baterías de España en el municipio navarro de Barásoain.

Gasolineras, refino y nuevos proyectos en gas

Las nuevas tendencias de consumo han obligado a las gasolineras a ampliar sus servicios para captar clientes. A partir de ahora, ya es posible recoger las compras 'online', sacar dinero en efectivo sin usar el cajero o hacer la compra semanal mientras repostamos el vehículo, tal y como hemos reflejado en nuestra publicación. En el caso de Cepsa, este tipo de servicios también se amplían a la venta de carburante 'online', que permite al usuario adquirir el combustible a través de la web mediante la compra de 'cheques carburante' que se pueden canjear en las estaciones de servicio adheridas a la promoción después del repostaje.

El sector del refino también ha tenido presencia en nuestra publicación. Por un lado, las inversiones que las compañías españolas han realizado para el mantenimiento de sus refinerías, con vistas a mejorar en eficiencia energética, fiabilidad, seguridad y en reducir las emisiones. Por otro lado, el ligero aumento de la demanda mundial de productos de refino el año pasado, especialmente en China, Oriente Medio y África.

La presentación de la nueva estrategia del Grupo CLH, la emisión de 'bonos verdes' por parte de Repsol para financiar proyectos de eficiencia energética, la puesta en marcha de la segunda planta química en el continente asiático de Cepsa, y los informes de BP y Cepsa, respectivamente, sobre la demanda mundial de energía primaria por parte del primero y las previsiones sobre la evolución del sector energético de la segunda, completan la información ofrecida en nuestra sección de carburantes.

En lo que a la parte gasista se refiere, a lo largo de este año hemos hablado del Trans Adriatic Pipeline (TAP), un proyecto participado por Enagás, que contempla la construcción de un gasoducto de 878 kilómetros de longitud para abastecer los mercados europeos a partir de 2020. También hemos informado sobre la puesta en explotación del yacimiento Viura, un proyecto liderado por Unión Fenosa Gas, con un volumen probado de 3.000 millones de metros cúbicos de gas natural convencional a unos 4.000 metros de profundidad, así como del estudio que Enagás, en colaboración con otras empresas, están llevando a cabo para ver la viabilidad para desarrollar una cadena logística por tierra, mar y aire para el transporte de GNL en contenedores desde la planta de regasificación hasta su destino final.

Otros asuntos de interés han sido la declaración del gasoducto MidCat como proyecto prioritario por parte de la Comisión Europea, junto a la tercera interconexión de gas entre España y Portugal, tres interconexiones eléctricas con Francia y tres centrales de bombeo; el aumento en un 7,5% de las importaciones mundiales de GNL; el coste del desmantelamiento de Castor; así como el aumento del número de vehículos que circulan con autogás.

Cinco años al pie de la noticia

- Número 50: 'elEconomista Energía' celebró en enero pasado su Nº 50 abriendo el debate sobre la futura Ley de Cambio Climático. Una edición especial en la que, además de los contenidos habituales, también contamos con la participación de los principales líderes de las empresas y entidades más representativas del sector -un total de 50-, que nos dieron su opinión sobre cómo debe hacerse la transición energética es España y cuáles serán los retos que, a su juicio, aparecerán durante este largo proceso encaminado hacia la descarbonización de la economía.

- V Aniversario: En el mes de julio volvimos a estar de celebración; ésta vez, para festejar el quinto aniversario de la publicación. Un número especial en el que repasamos los principales acontecimientos que han tenido lugar en el sector en estos cinco años. En esta edición también contamos con la colaboración de algunos de los 'principales espadas' del sector, que opinaron sobre cómo será el sector energético a partir de 2020.

PUBLICIDAD