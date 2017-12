Ahorre más de 40 euros al año en los recibos de la luz y el gas

Los consumidores temen que el inicio del año venga acompañado de una subida en los recibos de la luz y del gas y buscan las mejores alternativas. La primera semana de diciembre empezó con una subida moderada del precio de la electricidad, que hizo que el recibo de la luz subiera un 8 por ciento respecto a las mismas fechas del año anterior, y terminará el año con una subida de entre un 9 y un 11 por ciento para un consumidor medio. Descargue gratuitamente la nueva edición de elEconomista Energía.

Además de la tarifa regulada, el consumidor puede optar por contratar sus servicios de luz y de gas en el mercado libre. A lo largo del año han sido numerosas las ofertas que las comercializadoras en el mercado libre han lanzado para el cliente doméstico, destinadas a cubrir sus necesidades de consumo en función de sus características. Elegir bien es, pues, esencial, ya que las diferencias de precio entre unas tarifas y otras pueden suponer para el consumidor ahorros en su recibos de más de 40 años al año.

Basándonos en la comparativa de la CNMC y en la información que ofrecen las páginas web de las diferentes comercializadoras, hemos seleccionado las ofertas más económicas, tanto en gas como en electricidad, para combatir la temida cuesta de enero. En esta ocasión, las mejores ofertas se reparten, de forma equilibrada, entre las comercializadoras más veteranas y las que llevan menos tiempo en el mercado.

Para una vivienda con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo de 3.900 kilovatios hora al año, la mejor oferta en electricidad es la tarifa 'Media Luz' de Gas Natural Fenosa, con una cuota anual de 742,77 euros al año. Al tratarse de una tarifa plana, el cliente paga una cuota fija al mes de 54 euros. Como oferta de 'bienvenida', la primera cuota es gratuita y se aplica un descuento de 10 euros sobre el importe del consumo facturado antes del IVA. Si el cliente supera el consumo máximo anual (4.000kWh/año), se le facturará una penalización ese mismo mes. Si no lo supera, la primera cuota del año siguiente será gratis. El cliente está obligado a una permanencia de doce meses, pero el producto permite un cambio de tarifa plana a lo largo del periodo de vigencia del contrato sin penalización. La contratación puede realizarse por teléfono, internet y en las oficinas comerciales de la comercializadora. La factura puede ser electrónica o postal.

La segunda mejor oferta es la de Viesgo y su tarifa de luz '100% online' por 784,82 euros al año, 42 euros más cara que la anterior. Se trata de una tarifa online con facturación electrónica con un descuento del 27% en el término de energía durante el primer año de vigencia del contrato aplicado sobre el precio de referencia Viesgo. La oferta exige permanencia de un año. En caso de rescisión anticipada, se establece una penalización del 5% del término del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro.

Como tercera opción también resulta interesante la tarifa 'Gana 10 Online Plus' de la joven comercializadora Gana Energía por 790,82 euros al año, seis euros más cara que la de Viesgo y 48 más que la de Gas Natural Fenosa. Destinada a hogares -y también a pequeños negocios- con un consumo de electricidad medio o medio alto –hasta 10 kilovatios de potencia contratada-, el cliente paga un precio fijo por cada kilovatio hora consumido sin tener que preocuparse ni de la hora ni de las variaciones del mercado. La comercializadora ofrece al cliente un descuento de 20 euros si se da de alta en esta tarifa con el código CNMC20, aplicable en las 10 primeras facturas. A diferencia de las ofertas de GNF y de Viesgo, la contratación de la tarifa de Gana Energía no está sujeta a permanencia ni penalizaciones. Se puede realizar por teléfono o internet y la facturación solo puede ser electrónica.

Endesa aparece en la cuarta posición del ranking con 'One Luz', una tarifa especialmente pensada no solo para hogares, sino también para pequeños comercios y comunidades de propietarios. Su precio anual es de 802,79 euros, 60 euros más cara que la oferta de Gas Natural Fenosa. Se trata de una tarifa 100 por cien online, sin compromiso de permanencia y precio fijo, con la que el cliente podrá realizar todas sus gestiones las 24 horas del día a través de la oficina online de la comercializadora o mediante la descarga de una aplicación móvil. Si el cliente realiza la contratación antes del 31 de diciembre, entrará en el sorteo de dos bicicletas eléctricas.

Por 65 euros más al año respecto a la oferta de GNF, encontramos la 'tarifa 2.0A' de Eres Energía, con un precio de 807,83 euros. Se trata de una tarifa fija para suministros con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, en la que el coste del suministro eléctrico es el mismo durante todo el día.

Electricidad 'verde'

Desde que comenzaran a operar las comercializadoras de electricidad verde, el número de consumidores que están optando por contratar tarifas que garantizan que el origen del suministro es cien por cien renovable ha aumentado considerablemente; de hecho, el número de ofertas se ha ampliado en los últimos años a precios muy competitivos. Para la misma potencia contratada -4,4 kW- y el mismo consumo estimado -3.900 kWh/año-las dos tarifas más baratas se corresponden con las que ofrecen Gana Energía, con un precio anual de 790,82 euros, y Eres Energía, con una cuota de 807,83 euros al año (17 euros más cara que la primera). Estas dos comercializadoras, tal y como acabamos de ver, ocupan la tercera y quinta posición, respectivamente, en el ranking anterior.

En tercer lugar está Aura Energía, comercializadora afincada en Cataluña con más de 9.000 clientes activos en España, con una oferta anual de 809,52 euros, dos euros más cara que la de Eres Energía y 20 euros más que la de Gana Energía. Válida tanto para hogares como para empresas, exige contrato de un año de permanencia y está sometida a penalización en caso de rescisión anticipada.

La cuarta y quinta plaza se la disputan entre Alcanzia y Gesternova. La primera comenzó a operar en 2013 y, a pesar de su juventud, ha conseguido posicionarse, según recoge su web, "entre las veinte comercializadoras más importantes de España por volumen de facturación y entre las cinco que han logrado un mayor crecimiento en los dos últimos años". Su tarifa fija 'Fix 24', cuyo pago anual asciende a 820,53 euros -30 euros más que la oferta de Gana Energía-, ofrece un precio fijo todos los meses, sin permanencia.

Gesternova, por su parte, pionera en la comercialización de electricidad de origen renovable, lleva doce años demostrando que su prestigio y profesionalidad no son gratuitos. Su fundador, José Mª González Vélez, gran experto en el sector -ocupó la presidencia de APPA entre 2004 y 2012-, ha llevado a la empresa a lo más alto. Con su tarifa 'Me Cambio', el cliente pagará 823,08 euros al año, solo tres euros más que la tarifa de Alcanzia. La oferta, de un año de duración y sin penalización, está dirigida a aquellos hogares que quieran despreocuparse de los horarios, al ofrecer un precio fijo para cada período de la tarifa, que permite que el coste de la electricidad para ese suministro sea más fácil de predecir. En este caso, "las subidas o bajadas del mercado mayorista no afectan al precio que el cliente paga por la electricidad en sus facturas, evitando riesgos y consiguiendo estabilidad y seguridad", aseguran desde Gesternova.

Ofertas para pymes

En la comparativa que hemos realizado también hemos incluido las mejores ofertas de luz para pymes, empresas con consumos eléctricos elevados y a las que seguro les interesa estar al día de los posibles ahorros en el recibo de la luz de cara al año que viene. Para ello hemos elegido una empresa tipo, con una potencia contratada de 12 kW y un consumo anual estimado de 12.000 kWh/año. En este caso, las dos tarifas más baratas tan solo se llevan un euro de diferencia. Hablamos de las ofertas de Aura Energía, con un precio anual de 2.648,72 euros, y Endesa, con un coste de 2.649,71 euros al año que, como ya hemos visto, también aparecen con precios destacados en el ránking de la mejor oferta para hogares. Al ser las mismas tarifas, las condiciones no varían. La oferta de Aura Energía exige contrato de un año de permanencia y está sometida a penalización en caso de rescisión anticipada, mientras que la tarifa de Endesa no penaliza en caso de que el cliente decida cambiar de compañía ni cuenta con cláusulas de permanencia.

El tercer y cuarto puesto en cuanto a precios de electricidad para pymes se refiere también está reñido. Estas tarifas se encarecen en poco más de 20 euros respecto a las dos anteriores. Nos referimos a las ofertas de Vóltico Energía, con un precio de 2.670,56 euros al año, y Gana Energía, que ofrece una tarifa anual de 2.671,86 euros. Vóltico está ubicada en Barcelona y tiene una filosofía muy sencilla: "dar el mejor servicio con los mejores precios". Su oferta no exige permanencia y está pensada para empresas que "se mueven cómodamente por internet y que usan el medio digital en su beneficio", según apuntan desde su web. Algo parecido a lo que sucede con Gana Energía y su oferta 'Gana 15 Online', pensada para realizar todas las operaciones a través de internet. Tampoco exige permanencia.

A partir del quinto puesto, las ofertas de las comercializadoras empiezan a subir de precio, concretamente desde los 40 euros en adelante con respecto a las ofertas de Aura Energía y Endesa. Tal es el caso de la tarifa para pequeños negocios de Eres Energía, con un precio anual de 2.689,44 euros.

Las cinco mejores ofertas de gas

La comparativa también recoge las cinco mejores ofertas de gas en el mercado libre para un consumo estimado de 12.000 kWh al año.

- 'Gas Hogares @Click' de EDP: Precio anual 766,66 euros. Oferta 'online' con un 10 por ciento de descuento en el término fijo más 2.000 puntos para canjear en energía y regalos. Sin penalización, ni cláusulas de permanencia.

- 'Gas Natural' de Cepsa: Precio anual 775,59 euros. Oferta combinada de gas natural con descuentos en carburantes para clientes domésticos con peaje 3.2. más un 10 por ciento de descuento permanente en el término fijo y variable. Sin permanencia.

- 'One Gas' de Endesa: Precio anual 766,30 euros. Tarifa online que ofrece un precio fijo sin descuentos. Sin penalización, ni cláusulas de permanencia.

- 'Plan Gas Hogar' de Iberdrola: Precio anual 777,66 euros. Tarifa online y facturación electrónicas. Sin cláusulas de permanencia.

- 'Tarifa Plana Maxi Gas' de GNF: Precio anual 780,55 euros. Cuota fija mensual de 57 euros. Sin cláusulas de permanencia. Oferta: primera cuota gratis y 10 euros de descuento sobre el importe del consumo facturado.

