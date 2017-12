Repsol invertirá 800 millones en relanzar un gran pozo en Noruega

Repsol ha presentado un Plan de Desarrollo y Operación para el campo Yme al Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega al que destinará 800 millones, tal y como indicó la compañía, a través de un consorcio formado por la propia petrolera española (55%), Lotos Exploration y Production Norge AS (20%), OKEA AS (15%), KUFPEC Norway AS (10%). La española aportará 400 millones, concretamente.

El nuevo pozo se estima que tendrá unas reservas de petróleo recuperables para el campo de aproximadamente 65 millones de barriles en la producción total de 10 años. El primer petróleo de Yme está previsto para la primera mitad de 2020.

Atkins, propiedad del SNC-Lavalin Group, se ha adjudicado el contrato para proporcionar un diseño estructural de ingeniería (FEED) y servicios de diseño detallado.

John Pritchard, director del negocio de energía de Atkins, dijo: "Hemos construido una sólida relación con Repsol, tanto en el Reino Unido como en Noruega, durante varios años y nos complace poner nuestra experiencia técnica y experiencia en la solución de complejos desafíos estructurales para activos offshore en acción para ayudar a Repsol Norge AS ".

El negocio de energía de Atkins cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas, trabajando en algunos de los proyectos más complejos y desafiantes de la industria en todo el mundo.

