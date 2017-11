Los recibos de la luz y el gas se encarecerán este fin de año

Y sigue el robo del Gobierno a todos los consumidores, para que el Oligopolio siga engordando sus cuentas de beneficios con un negocio antiguo, sucio y contaminante....



Sigue también con la ESTAFA a los productores de EERR con recortes de hasta un 50% de lo reflejado en el BOE por producir energía limpia, desde el año 2011 y desde entonces, por contra, no ha dejado de subir la luz.... ¿entonces?.....



Como no llueve, sube la luz, pero.... hace sol.... y en cambio, sube la luz....., siempre, siempre sube la luz, porque las EERR si cubren la demanda sin tener que aportar las caras como gas, carbón, etc. marcan para esa hora precio "0"



¡ Que no os engañen..... ! Las EERR abaratan el precio de la luz, demostrado.



Y ¿porque el gobierno pone tantas trabas para el autoconsumo, sobre todo a empresas y así les permitiría ahorrar en costes energéticos? No lo permiten, porque trabajan para el Oligopolio y así mantienen su negocio caduco y sus beneficios astronomicos, por algo Galan cobra alrededor de 42.000.-€ AL DIA