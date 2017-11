Nadal estima una subida del 10% en el recibo de la luz este año

¿Cuando van a permitir que un español ponga en su tejado las placas fotovoltaicas que quiera?.....¿cuando van a despenalizar la autogeneración de energía?....a mí no me sirve que me digan que no llueve....tenemos todo el sol del mundo, más sol que ningún país de Europa....pero a la Mafia Eléctrica no le interesa que los españoles generemos nuestra própia energía.....en España cada día la energía es más cara y en Alemania que apostaron por la energía solar, cada día es más barata...¡¡¡¡¡ladrones no nos toméis el pelo!!!!!