La OPEP considera que el mercado ha recuperado el "optimismo" gracias al recorte

Viena, 27 nov (EFE).- El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, consideró hoy que el recorte pactado por 24 países hace casi un año ha devuelto el "optimismo" y la "confianza" a un mercado petrolero que va camino de "recuperar el equilibrio".

Barkindo se refería a la limitación de la producción petrolera en casi 1,8 millones de barriles diarios (mbd) que, sellada en 2016 por 24 países productores, ha contribuido a un encarecimiento del crudo hasta niveles que no se veían en dos años y medio.

Además de los catorce socios de la OPEP, al pacto se adhirieron Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Baréin, Brunei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur.

"El hecho de que el cumplimiento promedio de los ajustes de suministro haya sido superior al 100 % desde la aplicación de la decisión, el 1 de enero de este año, no solo me alegra sino que ha traído un nuevo optimismo al mercado petrolero que no se veía desde hacía tiempo", afirmó Barkindo en Viena al inicio de una reunión de cooperación técnica entre la OPEP y otros países petroleros.

Ese optimismo se traduce en un incremento de los precios, con el barril referencial de la OPEP por encima de los 61 dólares, cuando hace un año se vendía en torno a los 45 dólares.

La OPEP y sus aliados se reúnen este jueves en la capital austríaca para debatir una posible prolongación de ese recorte más allá de la fecha tope pactada del 31 de marzo próximo.

El secretario general de la OPEP también subrayó que "la inversión en el sector está volviendo".

"Sin inversiones ahora no podremos satisfacer la creciente demanda futura ni afrontar las pérdidas de producción de los campos (petrolíferos) más antiguos", indicó.

El recorte pactado estaba destinado a acabar con el exceso de producción, que además de abaratar el petróleo había llevado los niveles de reservas de crudo en los países desarrollados a máximos.

Barkindo señaló que gracias al recorte se han drenado los inventarios desde el máximo de 380 m/b por encima de la media de los últimos cinco años hasta los 140 m/b en octubre.

Esto demuestra, a juicio del responsable de la OPEP, que el "mercado está volviendo al equilibrio".

"Las condiciones actuales del mercado, el nivel de confianza y el optimismo reinantes en la industria son una prueba del resultado de nuestros esfuerzos conjuntos", agregó Barkindo.

El secretario general de la OPEP elogió la cooperación del grupo energético con productores ajenos y abrió la puerta a que ésta pueda seguir en el futuro, más allá de este acuerdo puntual.

"Nuestro trabajo conjunto en el último año ha forjado nuevas relaciones entre la OPEP y los países que no pertenecen a la OPEP que nunca existieron en el pasado", afirmó.

"Esto ha llevado a nuevas amistades, nuevas oportunidades y ha sentado las bases para continuar con nuestra cooperación en el futuro", sostuvo.

Estas palabras de Barkindo parecen reforzar la impresión de que la OPEP y sus aliados extenderán el jueves el recorte de crudo más allá del 31 de marzo de 2018.

