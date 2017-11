Nadal dice que la política energética la decide el Gobierno y no las empresas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha defendido que las decisiones empresariales "tienen que ser compatibles" con las de política energética y ha recordado que esta última la deben decidir los Gobiernos y los Parlamentos, "no las empresas".

"Son los Gobiernos y los Parlamentos y no las empresas los que deben decidir la política energética porque es estratégico para el país", ha dicho el ministro en una entrevista en el diario El País publicada hoy, en la que se ha referido a la intención de Iberdrola de cerrar sus centrales de carbón en Asturias y Palencia.

Tras relatar que tuvo una conversación con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Galán, poco antes del anuncio en la que no le habló de esas intenciones de cierre, sino que se enteró cuando se presentó la solicitud, Nadal ha considerado que una empresa no debería cerrar centrales rentables, salvo que esté esperando obtener ventajas.

Ha recalcado que hay que preguntarse "la razón del cierre", si se basa en criterios de rentabilidad o en imagen de marca, y recuerda que la norma deja la posibilidad de que venda las plantas.

"En caso de que no la quiera comprar nadie es que no es rentable. Entonces, tenemos dos situaciones: una, que no es de interés y se regula cómo se cierra, y dos, si sigue siendo de interés porque evita apagones o es medioambientalmente importantísima, entonces habrá que compensar los costes para que siga funcionando", ha añadido.

Ha asegurado que el real decreto que endurece las condiciones de cierre de centrales de carbón "no es una reacción al anuncio de Iberdrola" y ha explicado que el Gobierno lo ha aprobado tras fracasar las conversaciones con varios grupos políticos.

Tras destacar que España necesita todas las fuentes de energía y que el carbón ayuda a abaratar el precio, ha reiterado que si se eliminan las nucleares en la base, sube el precio un 25 %, y si se suprime el carbón en las puntas (cuando hay más demanda) aumenta un 15 %.

