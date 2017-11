Álvaro Nadal: la luz subirá un 15% en invierno si se cierran las centrales de carbón

El eléctrico, es un mercado en el que el cliente es el que debe generar mercado.



En este momento, no hay mucha gente que quiera abandonar el sistema regulado y saltar al mercado libre... Para empezar, las grandes electricas y gasisticas.



Es como en los móviles, que hasta que la gente no se atrevió a coger compañias con peor cobertura, no empezó la competencia.



Desde el punto de vista del mix, esta claro que el carbón reduce la dependencia (y evita el monopolio), aunque tenga su coste.



A ver si alguien cree que las asociaciones ecologistas no son entidades políticas y económicas, cuando se financian con ayudas de estado, o de particulares (con dinero).