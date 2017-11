Endesa invertirá 1.331 millones para modernizar la red de distribución

CHINA NO PARA DE CONTRUIR LAS INSTALACIONES EOLICAS Y FOTOVOLTAICAS MAS GRANDES DEL PLANETA PARA TENER ELECTRICIDAD SUPERBARATA LIBRES DE IMPUESTOS Y NO COMPRAR PETROLEO, Y AQUI CON MAS HORAS DE SOL Y VIENTO ESTABLE QUE ELLOS NOS DEDICAMOS A HACER LEYES PARA QUE INCLUSO UN PEQUEÑO PROPIETARIO NO SE PUEDA INSTALAR NADA SIN PAGAR IMPUESTOS Y ADEMAS SUPERDEPENDIENTES DEL PETROLEO... HABER QUIEN ME LO EXPLICA