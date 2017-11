800 475

La Comunidad espera y confía en un noviembre lluvioso para los embalses

Galapagar, 3 nov (EFE).- La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha expresado su deseo y confianza de que el mes de noviembre sea positivo en cuanto a las lluvias para que pueda mejorar el nivel de agua de los embalses regionales.

Sobre este asunto, Cifuentes ha explicado que tener una "cultura del ahorro del agua es positivo" y ha recalcado que "todos los ciudadanos, con independencia de la escasez de agua" tienen que concienciarse.

"Es un bien natural y escaso y no tenemos que despilfarrarlo", ha señalado la presidenta regional en declaraciones a los medios tras participar en la suelta de un águila en Galapagar.

Cuestionada por la decisión del Ayuntamiento de Cercedilla de aprobar medidas para controlar el uso del agua, Cifuentes ha defendido que el Consistorio tiene "potestad" para llevar a cabo estas "medidas restrictivas".

Al hilo de esto, ha informado de que la capacidad actual de los embalses permitiría el consumo de agua en la Comunidad durante todo un año. "La previsión meteorológica es que noviembre va a ser normal en cuanto a la lluvia. Lo que esperamos y confiamos es que se pueda recuperar la capacidad de almacenamiento", ha añadido.

"Si no fuera así probablemente habría que tomar, más adelante, alguna tipo de medida ligeramente restrictiva pero por fortuna no es necesario y esperamos que no sea así", ha concluido.

PUBLICIDAD