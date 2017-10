Energía alerta sobre las fusiones de las eléctricas: no tendrán sentido

Vamos a un modelo de más operadores y costes fijos menores

Daniel Navia, secretario de Estado de Energía. Imagen de Nacho Martín

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, alertó ayer sobre las fusiones de eléctricas. Abrió la puerta a que las grandes eléctricas puedan trocear sus negocios para incrementar su rentabilidad.

En su participación en el foro organizado por Energía y Sociedad y la Escuela Técnica de Ingenieros, el secretario de Estado aseguró que "dejarán de tener sentido las grandes eléctricas integradas en el futuro hacia el que vamos, por los cambios de la transición energética" y añadió que existe un debate en si ese cambio hay que hacerlo o dejar que sea el mercado el que lo propicie.

En su opinión, en la transición energética se producirá un cambio en el 'mix' que va a alterar los modos de generación, y subrayó que el actual modelo de operadores dominantes e integrados, "que tiene sentido económico en un modelo con grandes economías de escala", dejará de tenerlo para ir a un modelo con más operadores y donde los costes fijos no serán tan elevados". No obstante, no lo ve ahora mismo porque todavía no se está tan digitalizado para que un desarrollo de un garage pueda ser disruptivo.

Proceso de consolidación

Navia, posteriormente, a preguntas sobre si pensaba que esa situación dificulta el proceso de consolidación que se va a producir en Europa explicó que "hay que garantizar un nivel de competencia ade- cuado. Si va a haber fusiones que afecten a la competencia en el mercado nos opondremos a ellas", indicó. "Dicho eso, si no afectan y la CNMC las acepta, que cada empresa haga lo que razonablemente pueda, algunas querrán separarse, como el caso de las empresas alemanas y otras que piensen que su estrategia empresarial óptima es crecer, a mí mientras no afecte a la competencia del mercano no tengo un tamaño óptimo de empresa eléctrica".

Por otro lado, el secretario de Estado reiteró que las explicaciones que se están dando a la banca de inversión son las mismas que en su día dio el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados. Navia explicó que no hay ningun cambio de criterio y que en la revisión que se haga de la retribución se aplicará de forma automática.

Respecto al Real Decreto para regular el cierre de centrales eléctricas en el que está trabajando el Gobierno, afirmó que no hay "ningún plazo cerrado" para su aprobación y señaló que se sigue hablando con el PSOE con el fin de llegar "a un consenso".

"Nuestra idea sería sacarlo cuanto antes mejor, pero es más importante estar de acuerdo que llegar temprano", indicó.

En su discurso, el secretario de Estado de Energía defendió la visión del Gobierno de que la energía nuclear debe seguir jugando un papel en el mix energético, ya que "renunciar a ella no tiene sentido ni económico ni climático", así como el carbón.

Además, consideró que se debe trabajar en el desarrollo del mercado del gas y seguir "buscando alternativas" para que las infraestructuras tengan un mayor uso.

Navia indicó que antes de acabar el año esperan lanzar la subasta de renovables en las islas y aprobar un plan para incentivar la compra de coches eléctricos.

