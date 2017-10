Edison y F2iRete Gas, favoritas para hacerse con Gas Natural Italia

La filial de EDF se quedaría los clientes y la red iría a manos de F2i y Ardian

Gas Natural ya tiene dos favoritos para que puedan quedarse con su negocio en Italia. Edison y F2iRete Gas son las dos empresas mejor situadas para repartirse los activos de la gasista española en el país transalpino, en una operación valorada en cerca de 900 millones de euros,. lo que supondría casi 350 millones de plusvalías para la española.

La compañía que dirige Rafael Villaseca vendería los casi 460.000 clientes que tiene la empresa a la filial de la francesa EDF, Edison, que incrementaría así su posición en el país, hasta casi 1,8 millones de clientes. Del mismo modo, los casi 7.000 kilómetros de red de gas que tiene la española irían a parar a manos de F2iRete Gas, la segunda mayor gasista del país, propiedad del fondo F2i y del gigante francés Ardian, que ya gestiona otros 60.000 kilómetros de red.

La operación se espera que pueda cerrarse esta próxima semana, en un posible consejo de administración de Gas Natural Fenosa.

La gasista recibió, tal y como ya indicó este diario, un total de nueve ofertas no vinculantes interesadas por su comercializadora de gas. Según indicaron fuentes consultadas por este diario, las empresas que mostraron su interés fueron Italgas, Engie, F2iRete Gas, Verbund, Direct Energie, Optima Italia, Green Network, I Squared y Shangai Daz- hong.

Italgas, una de las empresas más interesadas, se mostró siempre dispuesta a presentar una oferta vinculante según indicó el consejero delegado, Paolo Gallo, y todavía está por ver si no da un golpe de mano en esta operación ya que también ha presentado oferta vinculante. En concreto, la energética italiana está interesada en el negocio de distribución en el país, al igual que I Squared, conocida en España por haberse quedado con T Solar.

Alta liquidez

Con la venta de los activos de Italia, más la entrada de capital por la participación en los activos de distribución, la gasista española se encontrará con un nivel de liquidez importante si quiere afrontar una operación corporativa. De hecho, la empresa se está planteando incluso vender el negocio de gas de Colombia, después de los problemas que atraviesa por la intervención de Electricaribe.

Según ha explicado la Financiera de Desarrollo Territorial (FDN), se espera que a finales de este año haya ya alguna propuesta firme sobre el futuro de Electricaribe, aunque deberán pasar más de 18 meses hasta una solución final.

A lo largo del último año, concretamente desde que Isidro Fainé llegó a la presidencia de la gasista, los rumores de operaciones corporativas son constantes.

Fainé intentó una operación con Endesa, pero recibió una negativa por parte de la compañía italiana. Enel no está dispuesta a vender, porque considera que la eléctrica española vale más, mientras que la gasista consideraba que tenía un precio muy elevado. Fainé ha contactado a lo largo de los últimos meses con representantes de EDP, así como con algunos de sus principales accionistas como China Three Gorges o el primer ministro luso, Antonio Costa, y habría recibido también con reticencias la operación por la posible dilución de su participación. Por el momento, no hay equipos trabajando en la misma.

