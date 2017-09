Acciona, pionera en España en almacenamiento de eólica con baterías

La reducción de costes y el desarrollo de las renovables son los dos factores que más están ayudando a impulsar el despliegue del almacenamiento de energía eléctrica a nivel mundial. En los últimos 10 años los costes han disminuido en más del 60 por ciento, con una tasa de reducción anual cercana al 8 por ciento. Descargue gratis la nueva edición de elEconomista Energía

Por otro lado, el camino hacia un sistema energético descarbonizado, ha abierto el camino a las energías renovables, especialmente a la eólica y a la solar que, al ser de naturaleza variable, necesitan una energía de respaldo que, hasta el momento, procede en su mayoría de fuentes fósiles, y que han encontrado en el almacenamiento su principal aliado, ya que les permite una mejor integración en el sistema eléctrico, incrementar de forma notoria la gestionabilidad de las mismas, reducir la necesidad de recursos de compensación e incrementar su grado de penetración.

El almacenamiento de energía no es algo nuevo. Una de las técnicas más empleadas desde hace décadas, fundamentalmente como respaldo de las centrales nucleares, es el bombeo hidráulico reversible, a la que también se unen otras como los volantes de inercia, el aire comprimido, etc. Sin embargo, no ha sido hasta el desarrollo de las baterías en los últimos años cuando el almacenamiento de energía ha empezado a adquirir una especial relevancia. Actualmente existen diferentes tipos de tecnologías de almacenamiento basados en baterías en diferentes grados de madurez tecnológica, algunas de ellas en estado comercial y otras que darán el salto al mercado en breve.

Consciente de la gran importancia que el binomio energías renovables-almacenamiento de energía tendrá en el corto plazo, la multinacional española Acciona Energía lleva más de siete años trabajando e invirtiendo en este nicho de mercado con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones. Buena prueba de ello es la puesta en marcha por parte de la compañía de la primera planta de almacenamiento de eólica con baterías de España, inaugurada hace tan solo una semana en el municipio navarro de Barásoain. El proyecto, en el que se ha invertido 1 millón de euros, ha contado con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se trata de una iniciativa pionera en España, formada por un sistema híbrido de almacenamiento con baterías de tecnología ion-litio Samsung SDI, integrado en el parque eólico experimental de Barásoain, operativo desde 2013, asociado a uno de los cinco aerogeneradores que componen el parque (modelo AW116/3000), de tres megavatios de potencia y conectado a la red, lo que permite, según Belén Linares, directora de Innovación de Acciona Energía "instalar un sistema de menor tamaño y, al trabajar con un único aerogenerador, hacerlo en un escenario más demandante al no beneficiarse del proceso de filtrado de fluctuaciones que permitiría la agregación de los cinco aerogeneradores".

En un encuentro con los medios de comunicación previo a la inauguración Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía, comentó que, hoy en día, "no hay ninguna duda de la viabilidad técnica y económica de las renovables, un negocio en el que Acciona se ha convertido en el mayor operador global de este tipo de tecnologías, con presencia en más de 20 países y una potencia total instalada de 10.956 megavatios (el 90 por ciento eólicos), de la que se benefician más de 30 millones de personas en todo el mundo".

El consejero delegado hizo hincapié en la importancia que para la compañía tiene la innovación "como pilar de nuestra competitividad", de ahí que Acciona Energía haya invertido cerca de 62 millones de euros en 2016 en este capítulo, concretamente en la extensión de vida útil de activos, la operación en remoto, el Big Data y, como no, el almacenamiento de energía eléctrica, entre otros. Acciona también es pionera en integración en red, con 2.700 megavatios eólicos habilitados por Red Eléctrica en servicios de ajuste (el 57 por ciento de la capacidad eólica de la compañía en España), con el objetivo de alcanzar los 3.500 megavatios en el corto plazo.

Rafael Mateo tiene claro que, más pronto que tarde "este mercado se va a inundar de almacenamiento y nuestra compañía estará preparada cuando eso suceda". Aunque reconoce que "el precio de las baterías es aún elevado, sus costes están bajando progresivamente, tal y como ha sucedido con la eólica, cuyos costes han caído un 50 por ciento desde 2009, o con la solar fotovoltaica, donde el coste de los módulos ha bajado un 80 por ciento desde 2008".

Según datos de Bloomberg, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento a nivel mundial se multiplique por diez en los próximos siete años, pasando de los 4,6 gigavatios en 2017 a superar los 45 gigavatios en 2024, "lo que posibilitará una mayor penetración renovable, de manera que la potencia de punta se producirá con baterías y no con ciclos combinados, porque será más barato", señala Mateo.

El almacenamiento será especialmente interesante, explica el CEO de Acciona Energía, "en lugares con fuertes interrupciones en el suministro a fin de reforzar la fiabilidad de su sistema eléctrico. España, debido al alto grado de sobrecapacidad, no será un mercado prioritario para el almacenamiento".

Descripción y funcionamiento de la planta

El sistema de almacenamiento de la planta de almacenamiento de Barásoain está compuesto por dos unidades interconectadas, cada una con sus especificidades, que se combinan para dar una respuesta integrada a las necesidades en cada situación. Una batería de potencia, de respuesta rápida, capaz de mantener un suministro de 1 megavatio de potencia durante 20 minutos (aunque podría dar hasta 2,5 megavatios) y una batería de energía, de respuesta más lenta y mayor autonomía, capaz de mantener un suministro de 0,7 megavatios durante 60 minutos. La presencia de los dos tipos de batería es lo que, precisamente, le confiere a la instalación su carácter híbrido.

La instalación consta de tres unidades adicionales: una para celdas de media tensión y analizadores, otra para inversores/cargadores y transformador instalada por Ingeteam como compañía colaboradora en el proyecto, y una tercera para los equipos de control y monitorización.

El funcionamiento de la planta es muy sencillo. Las baterías acumulan la energía producida por el aerogenerador y la liberan cuando es necesario, lo que permite, por un lado, suministrar energía a la red cuando exista mayor demanda -y, por tanto, el precio a percibir sea más alto-, aunque en ese momento no sople el viento.

Por otro lado, también es posible almacenar energía en las baterías cuando sopla el viento pero no hay demanda suficiente evitando que la electricidad producida se pierda o se venda a un precio bajo, así como suministrar o tomar energía de la red para mejorar la calidad de la energía entregada a la misma -por ejemplo, suavizando las oscilaciones de potencia que se producen en segundos- o atender los requerimientos técnicos del operador del sistema. Se trata de funcionalidades de respuesta rápida, como el control de rampas, regulación de frecuencia, servicios de ajuste del sistema, etc.

Todo el sistema se gestiona mediante un software de control desarrollado por Acciona Energía, permanentemente supervisado por el Centro de Control de Energías Renovables (Cecoer) de la compañía. Junto al programa de control de la instalación, el equipo de Innovación ha desarrollado una herramienta de simulación denominada ADOSA (Análisis, Dimensionamiento y Optimización de Sistemas de Almacenamiento), que permite dimensionar y optimizar sistemas de almacenamiento en integración con parques eólicos, tanto en fase de proyecto como plenamente operativos.

Su mayor singularidad reside en su capacidad para contemplar de forma integrada tanto aspectos técnicos como económicos y estratégicos, permitiendo así concluir cuál es la solución óptima en cada caso. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) concedió en junio pasado el premio Eolo de Innovación 2017 a las dos ingenieras del proyecto Adosa, Asun Padrós Razquin y Raquel Rojo Ochoa.

