Endesa defiende el carbón y la nuclear para no pagar centrales de gas 40 años

"España tiene una capacidad de generación INSTALADA de 100.005 MWh cuando el máximo demandado en el año 2016 fue de 40.489 MWh en hora pico"



Estás suponiendo que la capacidad instalada está siempre disponible. Y no es así. Las renovables tienen ese pequeño problema que no están disponibles cuando se las necesita. Por eso hay que construir ciclos combinados como champiñones para dar respuesta cuando las renovables no funcionan, que suelen ser en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo las fotovoltaicas no suelen funcionar bien en invierno (nubes, poco sol, ...) ni en verano (el calor merma su rendimiento), que es justamente cuando más electricidad se necesita.