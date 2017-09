El Gobierno incentivará antes los puntos de recarga que los vehículos eléctricos

El plan del Ejecutivo en esta materia se lanzará antes de fin de año

Mesa de debate sobre la nueva Ley del Cambio Climático organizada por EY junto a 'elEconomista'.

En el marco de la nueva Ley del Cambio Climático, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, aseguró durante su intervención en las jornadas organizadas por elEconomista junto a EY, que el transporte jugará un papel fundamental.

"No es creíble que actuemos solo sobre el sector eléctrico, por eso nuestra intención es potenciar el ámbito de la recarga y de la investigación y desarrollo en España en esta materia", indicó Navia, que adelantó que antes de que termine el año "lanzaremos iniciativas en esa línea".

El secretario explicó que su apuesta por este mercado se centrará inicialmente en incentivar los puntos de carga antes que al vehículo eléctrico, ya que su "desarrollo tecnológico se encuentra todavía en una fase muy inicial". "Todavía hay un diferencial importante de coste sustancial en cuanto a la tecnología del vehículo eléctrico", por eso, considera que tenemos que calcular muy bien en que momento entramos a formar parte de este juego.

Además, Navia recordó que los recursos con los que cuenta la Administración son limitados y "creo que este es el uso más eficiente que podemos hacer dentro de este mercado que se encuentra en una fase incipiente". Concretamente, indicó que este año tienen un presupuesto de 50 millones para el fomento de la movilidad alternativa. Además de las infraestructuras de recarga, "un reparto equilibrado puede centrarse también, por un lado, en el fomento de la demanda, ya que es algo que tenemos que mantener".

De momento, las cifras para el sector son buenas, ya que durante el primer trimestre del año, la venta de vehículos eléctricos creció un 16,5%, hasta contabilizar un total de 1.230 unidades. En la categoría de híbridos el ascenso fue del 99,3%, con 12.723 unidades matriculadas a cierre del primer trimestre.

Por otro lado, Navia apuesta en su reparto de presupuesto por el apoyo industrial concreto a la investigación. La combinación de las tres cosas es lo más efectivo". En este sentido, el secretario de Energía destacó que es muy importante destinar recursos para fomentar la investigación dentro del mundo de las startups, que pueden llegar a desarrollar toda una industria en este mercado.

En esta misma línea se mueven las valoraciones de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, que considera que en España todavía queda camino por recorrer.

"Cuando hablamos de potenciar las ventas de vehículos eléctricos para reducir la dependencia de las importaciones del petróleo, no se piensa en que si sustituimos el petróleo por la compra de batería de lítico la dependencia será mayor", por eso el número dos de Repsol ve indispensable apostar por el desarrollo tecnológico "para que en España seamos actores industriales en esta materia igual que lo fuimos en las renovables".

Por su parte, Antonio Llardén, presidente Enagás, puso sobre la mesa el "relevante papel" que a su parecer puede tener el gas natural en el sector de los transportes, tanto marítimos como ferroviarios. De hecho, el directivo aseguró que actualmente están estudiando de forma conjunta con Renfe un proceso que permita usar el gas en las locomotoras.

Rafael Mateo (Acciona): "Las interconexiones son necesarias, pero su cálculo debe ser óptimo y no político"

Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía, espera que en el diseño de la nueva Ley del Cambio Climático, que supondrá la transición del modelo energético fósil a otro descarbonizado, no debe haber "ni mucha política ni mucha demagogia", ya que es un "modelo que debe durar al menos otros 40 años" y por lo tanto, tendrá que dibujarse con una planificación seria. En este sentido, el directivo se mostró crítico con algunas actuaciones del Gobierno en materia energética y aseguró que "no es serio plantear el cierre de 8.000 MW en una tarde y abrir después 8.000MW en renovables sin saber ni siquiera donde están". Asimismo, recordó que en España "ya hemos vivido la falta de planificación y las nefastas consecuencias que eso ha tenido para los inversores". Por eso, Mateo hizo hincapié en la necesidad de que esta nueva ley se apruebe bajo el consenso y sobretodo, aportando seguridad, ya que, de nuevo, "se pondrán en juego inversiones millonarias". Según el directivo, será importante atender a tres factores. Por un lado, la existencia de la sobrecapacidad, ya que "tenemos la misma demanda de hace 12 años, pero la capacidad ha crecido un 40% desde entonces". Por otro se encuentran las interconexiones, que son necesarias, "pero en su justa medida y el cálculo no debe ser político, si no óptimo." Finalmente el respaldo. "Las interconexiones son respaldo y firmeza. Pero si las incrementamos debe ser para reducir los costes regulados domésticos y hasta ahora, eso no ha pasado".

Antonio Llardén (Enagás): "El gas jugará un papel muy importante en la transición energética hacia las renovables"

"El gas natural tiene un rol muy importante a jugar en este proceso de transición energética hacia las renovables", aseguró Antonio Llardén, presidente de Enagás. "El hueco térmico que ocupa el carbón y que va a dejar en una parte, será ocupado por las renovables, pero también por el gas. Ese cambio tan simple nos dará una mejora notable en las emisiones de CO2", aseguró el directivo, que puso como ejemplo la experiencia en el Reino Unido. En el país británico, en 2012 el carbón representaba el 40% y el gas natural el 28% del mix energético. Hoy, el carbón se ha reducido al 9% y el gas ha pasado al 43%, logrando una disminución de emisiones por unidad del PIB en un 25%. Aunque Llardén pone de relieve que "el gas natural es un buen compañero de las renovables y tiene flexibilidad en los usos", como por ejemplo en el transporte marítimo y ferroviario, es consciente de que en el diseño de la nueva Ley del Cambio Climático, "debemos de intentar trabajar en una línea de interés general, no puede ser la suma de intereses subsectoriales". Lo que tiene claro es que "el carbón va a seguir existiendo y si la UE no lo sabe, lo aprenderá, por que sigue habiendo muchos países pobres". Por eso, cree que hay que ir "reduciendo su peso de una forma sensata", y para ello ve indispensable el papel del gas. "Lo que no podemos hacer es dar un discurso mágico que nos lleve a un mundo de cero emisiones y que el ciudadano piense que esto es automático y que las empresas no lo hacemos porque no queremos".

José D. Bogás (Endesa): "La nuclear será necesaria en la transición inteligente: no emite CO2 y reduce precios"

El consejero delegado de Endesa, José D. Bogas, abogó durante su ponencia por una transición del cambio del sistema energético "inteligente, eficiente, económica y consensuada, además de muy planificada". En este sentido, Bogas se mostró partidario de utilizar la energía nuclear como herramienta de ayuda y defendió que "será necesaria en la transición inteligente al ser una tecnología que no emite CO2 y que reduce precios". Paralelamente, el número dos de Endesa hizo hincapié en que la plena descarbonización para el año 2050 no puede centrarse exclusivamente en el sector eléctrico, "hay necesidad de actuar sobre los denominados sectores difusos y, fundamentalmente, en la edificación y los transportes". No obstante, Bogas apuntó a que "hay que dar un fuerte impulso a la electrificación de la demanda energética y sustituir tecnologías más contaminantes y menos eficientes por energía eléctrica". "El incremento de la demanda que se vaya a producir y la sustitución de muebles antiguos de tecnologías fósiles más contamintantes debe hacerse por renovables", añadió.

Para conseguir ese objetivo, el consejero delegado de la eléctrica española explicó la necesidad de preparar la red de distribución para la electrificación de la demanda, es decir, preparar el sistema de distribución eléctrico para convertirlo en inteligente. Otro de los elementos que Bogas catalogó de fundamental fue el de "bajar los pagos por capacidad a las tecnologías que hagan de back up de las tecnologías intermitentes, como son las renovables".

Fernando Bécker (Iberdrola): "La cuña fiscal en España es muy elevada. No se puede superponer impuestos"

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Becker, hizo especial hincapié en la necesidad de que el Gobierno sea consciente del impacto económico de la transición energética a la hora de formular la nueva regulación. "Aunque la fiscalidad deba ajustarse a las exigencias europeas, la cuña fiscal en España es muy elevada y no podemos ir superponiendo impuestos sobre impuestos y aderezarlos con tasas. De esta forma es inviable desarrollar determinadas tecnologías, como la energía nuclear, o determinadas actividades desde el punto de vista económico", argumentó Becker. Al hilo de esto, el directivo de Iberdrola señaló durante la jornada que, como la energía renovable es intermitente, "necesita una garantía, un respaldo. Necesita una retribución de lo contrario es inviable". "Todos estos procesos de transformación tienen que ser rentables porque la inversión tiene que fluir", añadió Becker. Paralelamente, el director corporativo de Iberdrola alabó la idea de que la normativa tenga estatus de proyecto de ley "porque le da seguridad jurídica a la planificación y establece un marco de juego" y que sea consensuada "porque necesitamos una regulación que sea predecible y dure en el tiempo, porque le da más estabilidad". Además, aclaró que al "ser una transición, no un cambio radical, tenemos que adaptarnos, aunque hay unos objetivos que son muy ambiciosos por lo que hay cierta urgencia de cara al desarrollo de las medidas".

Josu Jon Imaz (Repsol): "En la nueva ley se debería buscar la eficiencia para que la industria alcance el 20% del PIB"

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, puso la nota positiva en su intervención asegurando que "en España no lo estamos haciendo tan mal comparativamente con los alemanes, a los que miramos tanto". Así, en cuanto a los objetivos de eficiencia en el país "hemos recorrido una parte importante del camino en los últimos diez años y lo que nos queda en los próximos 14 es menor". Eso si, el número dos de la petrolera aboga por llegar al objetivo fijado con el mínimo coste posible. "Busquemos la senda más eficiente y sobretodo, mirando a la industria". "Nuestra capacidad instalada es 2,5 veces la demanda máxima que tenemos en España, y esto se traduce en unos costes muy fuertes que afectan a la productividad de la industria". "Me gustaría que en la nueva ley, los costes se pensaran para que la industria sea competitiva y alcance el 20% del PIB", aseguró el directivo, que también apuesta por el desarrollo tecnológico en el mercado del vehículo eléctrico. "En España tenemos que ser actores industriales en esta materia igual que lo fuimos en las renovables". Sin embargo, cree que hay que esperar a que esta industria madure y mientras tanto Imaz apuesta por el gas natural como alternativa a las renovables para reducir emisiones. "Una planta de carbón emite 7,5 millones de toneladas de CO2. Si pasara a ser de gas, España reduciría sus emisiones en 4 millones de toneladas anuales de CO2, lo mismo que 6 millones de vehículos eléctricos. Así, una simple central equivale a cambiar el 30% del parque de vehículos y nos ahorraríamos 60.00 millones de euros".

Jorge Barredo (X-Elio): "El autoconsumo se abre paso en toda Europa, en España hay que impulsar una ley"

El consejero delegado de X-Elio, Jorge Barredo, es firme partidario de que la transformación del sistema energético será una consecuencia del cambio social y no al revés. Así, puso de ejemplo el caso del gran problema de contaminación que tiene el gigante asiático, causante de graves problemas respiratorios en su población, lo que ha provocado una importante apuesta por el vehículo eléctrico que llegará a representar casi el 30% de los vehículos en China. "Los cambios sucederán porque son rentables económicamente y porque la sociedad lo va a demandar", señaló. Por ello, el ejecutivo de X-Elio propuso ir avanzando poco a poco y desarrollar, entre otras iniciativas, una ley de autoconsumo. En este sentido, Barredo explicó que "el autoconsumo es una forma de generación que se está abriendo paso en toda la Unión Euorpea, pero en España no se abre paso suficientemente porque hay una protección de lo que no es autoconsumo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el autoconsumo colectivo es algo que tiene que estar impulsado por el Gobierno. Por ello, hay que acabar con las trabas administrativas". Sobre la nueva normativa denunció que lo que oye es "ver qué podemos hacer para que parezca que cambiamos para que podamos seguir igual, eso es una visión muy cortoplacista". Paralelamente, el ejecutivo de X-Elio señaló que "el camino hacia la mayor integración de las renovables tiene que venir por la mayor integración de la predictibilidad en la norma y en los objetivos, que tienen que ser una guía para permitir un desarrollo industrial".

