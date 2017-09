770 420

Energía apuesta por ampliar otros diez años la vida de las nucleares

El sector energético en España concentró el 27% de fusiones

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, aseguró este jueves que hay que prorrogar diez años más la vida de las centrales nucleares. En su opinión, "la energía nuclear tiene que jugar un papel en el mix energético, ya que renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones".

Para el secretario de Estado "llevamos 40 años invirtiendo y todos los países las están ampliando diez años. Nuestra postura es clara".

En la jornada sobre La Nueva Ley de cambio climático y transición energética, organizada por elEconomista y patrocinada por EY, el secretario indicó que tanto el gas como el carbón tendrán que adaptarse a un nuevo escenario.

"Habrá que cambiar el análisis de la capacidad de suministro salvo que haya mejoras en el almacenamiento o en la gestionabilidad de las renovables" explicó. Para ello, hay dos posiciones: una que surja en un modelo de mercado o que se gestione con pagos por capacidad. En opinión del Gobierno, la primera opción sería más costosa y no daría resultados óptimos. Por ese motivo, el Ejecutivo, así como la Comisión Europea, apuestan por unos pagos por capacidad de la forma más eficiente posible que den seguridad suministro y, a la vez, garantía de precio.

El secretario de Estado se refirió también a las subastas de renovables que calificó de "un gran éxito como país y como política" aunque reconoció que no se hicieron de la forma deseable al haberlas concentrado en un momento. "El objetivo era conocido así como la intención de cumplirlo por parte del Gobierno", justificó Navia.

Más interconexiones

La futura Ley es una oportunidad para plantear el modelo que queremos en España. Navia incidió en que si no se amplían las interconexiones será muy difícil incrementar el nivel de renovables y por eso están exigiendo en Bruselas para que se cumplan los compromisos existentes.

En esta legislatura, además, indicó que hay una interlocución muy positiva en el Congreso. Hay una buena voluntad y el ejemplo es la comisión de expertos que surge de una iniciativa del PSOE, Ciudadanos y el PP.

El grupo de expertos no tiene que darnos una estrategia energética sino elaborar varios escenarios asociados a costes y beneficios. De este modo, las soluciones mágicas se analizarán y los partidos políticos y todo el mundo sabrá lo que está comprando. Navia confía en quelos representantes elegidos por los grupos políticos, sindicatos y empresarios, son gente con un nivel muy bueno que hará un trabajo muy positivo.

En opinión del Ministerio, la ley tiene que vertebrar los esfuerzos de cumplimiento de cambio climático para alcanzarlos de la forma más eficiente y con prosperidad económica, ya que según reflexionó el secretario de estado, "las leyes si no tienen sustento económico y social, al igual que las planificaciones, pueden ser estupendas pero si no le gusta a la gente ni le sale rentable, se cambiará dentro de dos años" pero añadió además que "Si no es sostenible económicamente, por mucho que le guste a la gente, la realidad se impondrá y también tendrá que cambiarse".

Por ese motivo, Navia quiso hacer un llamamiento para que la ley sea lo más participativa posible.

"Se van a recibir las alegaciones en papel, además de la consulta pública abierta en internet y lo importante es participar", indicó el secretario de estado que explicó que es probable que la negociacion europea concluya con posterioridad a la ley y habrá que buscar un encaje con los objetivos de la planificación. Habrá objetivos que tendrán que ir al Plan Nacional de Clima -que hay que presentar el próximo mes de enero- y otras a la ley.

El secretario explicó que se habilitará además un procedimiento para cambiar la planificación cuando algo no salga bien. "Tienes que saber cómo es el proceso político para reaccionar y dar seguridad a los operadores", explicó.

Ataque político

El secretario de estado también advirtió que el ataque por parte de ciertos ángulos políticos a que ciertas políticas de medioambiente cuestan empleos, en referencia a la postura de EEUU con los acuerdos de París, es muy fácil y puede ser socialmente muy efectivo y aunque de momento no se está produciendo en Europa, se comienza a ver.

"O somos capaces de generar empleo o alguien vendrá, dará ese discurso y eso puede ser muy dañino", advirtió.

Perelli: "La ley dará mayor seguridad"

El presidente de EY, José Luis Perelli, destacó que el 27% de todas las operaciones de fusiones y adquisiciones que se han realizado en el segundo trimestre de este año se han producido en España y reclamó una mayor seguridad jurídica para la nueva normativa que se está elaborando por parte del Gobierno.

"Las compañías energéticas españolas lo han hecho muy bien en un mercado muy cambiante, buscando oportunidades en el exterior para ser competitivas", explicó el presidente de EY.

