Teresa Rasero: "Los elevados precios de la electricidad restan competitividad a la industria"

Teresa Rasero, presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. Imagen de Daniel G. Mata

Las industrias electrointensivas en España llevan varios años alertando de la pérdida de competitividad por el encarecimiento de la energía y están volcando sus esfuerzos en buscar soluciones para remediar esta situación. Teresa Rasero es la presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía.

¿Cómo han afectado a la industria electrointensiva los altos precios de la electricidad?

Este año estamos teniendo unos precios que están restando competitividad a nuestras industrias. En el primer trimestre, el precio fue un 80 por ciento más caro. Lo preocupante de la volatilidad del precio es que puede condicionar las inversiones de la industria electrointensiva en el país. Para 2017 estimamos un total de año con un diferencial importante frente a 2016. Los precios energéticos restan competitividad a la industria española y debemos trabajar para corregirlo.

¿Qué cambios deberían producirse en el mix energético para que la electricidad fuera más barata?

El mix que tenemos ahora nos parece bueno, aunque podría dar un precio más competitivo y pedimos que se trabaje en ello. Las tecnologías renovables están bajando mucho sus costes y esto apunta a que producir energía con eólica y solar será más económico en el futuro. En el caso del gas, los diferenciales de precio en España respecto a Europa hacen que sea más caro.

Los renovables se quejan de que las subastas de interrumpibilidad son una subvención encubierta a la industria...

La interrumpibilidad no es solo un servicio, sino también un seguro para el sistema eléctrico. Para ofrecer este servicio, las industrias electrointensivas tienen que estar disponibles los 365 días del año. Desde Aege estamos convencidos de que la integración de las renovables hace que la interrumpibilidad sea muy necesaria para poder operar de forma eficiente y que el cliente electrointensivo también lo sea, aportando tranquilidad al sistema en un país como España que no tiene suficiente interconexión.

Las subastas de interrumpibilidad se iban a cambiar por contratos a más largo plazo ¿Se ha avanzado?

No es un tema sencillo, ni tiene una solución única, ya que entre los asociados hay visiones distintas. Es un tema que hay mirar desde muchos ángulos. Cualquier variación en el precio final y en el precio que percibimos por el servicio que prestamos supondría una variación significativa que podría hacer que todos los esfuerzos en eficiencia energética y en producción los perdamos.

¿Va a haber contratos bilaterales en España?

Esperamos que sí. Hay voluntad desde la industria, pero lo que nos preocupa no es la forma, es el fondo. Si nos ofrecen un contrato bilateral que nos dé un precio competitivo, estaremos encantados; si ese contrato no supone una mejora en nuestra competitividad, no tendrá sentido.

¿Qué le pediría al Gobierno para que desmostrara su apuesta por la industria?

Que todos los actores sociales estemos sentados en una misma mesa y podamos dialogar para tener un mercado único con un sistema estable y competitivo que no ponga en peligro a la industria, aunque somos conscientes de que eso no se puede hacer de un día para otro. Por eso pedimos que cualquier medida se tome con el consenso común.

¿Se van a regular los PPA en España?

Tenemos muchas expectativas, pero no tenemos respuesta a día de hoy. Pensamos que hay una intención porque vemos movimientos, pero aún no ha cuajado nada.

PUBLICIDAD