Alemania se enfrenta a Tesla: Terra E construirá su propia Gigafactory de baterías de ion de litio

Bien dicho #8



Además el futuro es el grafeno y a corto-medio plazo las baterías de polímero de litio que es más seguro que las baterías de iones de litio y tiene una mayor capacidad de carga.



Nunca he querido un coche Diesel me parecían tractores y el humo que soltaban ya me daba mala espina. Un combustible más sucio no podía contaminar menos.



Siempre he preferido gasolina por suavidad y agrado de conducción y desde hace unos años por el protocolo anti-contaminación híbrido.



Por supuesto, nada alemán ni: tengo un híbrido japonés un toyota auris hsd para ciudad y este año un híbrido coreano: Hyundai ioniq para viajar.



Me cabrea no poder comprarme un híbrido "Made in Spain" y no me refiero a un Seat (y he tenido 3 de esta marca) que al fin y al cabo es del grupo VAG (alemán), un VW barato.



Ojalá que mi próximo vehículo, híbrido o eléctrico, tenga tecnología española y esté hecho en España por una empresa española.