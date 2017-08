Moncloa se da dos años para alargar la vida de las nucleares tras Garoña

no sólo es que la electricidad sea más cara, que lo será, es que dependiendo del gas y de las renovables, nos podemos encontrar con cortes



la mayor parte del gas que consumimos llega del Magreb y aquello está como está, si Argelia o Marruecos, o los dos, se quedan fuera de control y nos cortan el gas, nos vamos a calentar a tortas



luego están las renovables, caras por culpa de las primas y que no pueden mantener hoy por hoy un país operativo, te viene un día sin viento y a ver qué haces



hace falta un respaldo de energía nuclear (o la opción B o C: comprarle la luz a Francia, que ellos pongan las nucleares y se lleven el negocio, el riesgo de accidente en las centrales del Sur, por supuesto compartido)